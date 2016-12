Conforto da AZUL

CAMPINA/SÃO PAULO – BRASIL - Agora os clientes Azul em viagem internacional podem relaxar e desfrutar de todo o conforto que merecem, com bebidas e alimentação à vontade, e ainda aproveitar o tempo para os negócios. O Lounge Azul tem Wifi grátis e mesas para trabalho.

• Clientes voando na classe Azul Xtra Business, TudoAzul Diamante e TudoAzul Itaú Card Platinum têm acesso direto ao Lounge Azul.

• Clientes da classe Azul Economy Xtra e SkySofa têm 50% de desconto sobre o valor do serviço.

• Os demais clientes também podem desfrutar do Lounge Azul, adquirido pelos Agentes, através do nosso Call center ou no Aeroporto de Viracopos.

A sala da sua casa, agora dentro do avião.

