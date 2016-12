FESTURIS 2016-Pesquisa aponta impacto de R$ 253 milhões em geração de negócios

Escrito por Sierramar

GRAMADO/ RIO GRANDE DO SUL – BRASIL- O FESTURIS Gramado – Feira Internacional de Turismo teve sua edição neste final de semana, de 03 a 06 de novembro, centralizando a parte com oferta de conhecimento no Palácio dos Festivais com os principais cases e temas relevantes do setor sendo abordados no Congresso, e a Feira de Negócios no Serra Park com centenas de marcas e destinos de todos os continentes.

O evento encerrou com a coletiva de imprensa dos diretores da Rossi & Zorzanello, empresa que criou e organiza o evento há 28 anos. Marta Rossi, Eduardo Zorzanello e Marcus Vinícius Rossi receberam mais de 50 profissionais de imprensa do Brasil e do exterior para apresentar o números da 28ª edição.

Os resultados

Os números foram apresentados pelo professor Maximilianus Pinent que liderou a pesquisa feita pelos alunos do curso de Turismo das Faculdades Integradas de Taquara (Faccat).

Segundo o levantamento, a previsão de geração em negócios na feira chega aos R$ 253,3 milhões. Um crescimento de pelo menos 18% com relação a edição do ano passado.

Alguns dados relevantes da pesquisa apontam que circularam pelos 22 mil metros quadrados 8.031 profissionais compradores, o que revela o perfil altamente profissional dos visitantes. “Nesses mais de 8 mil compradores, não estão contabilizados expositores, convidados e imprensa”, explicou Marcus Vinícius Rossi.

Segundo o levantamento, 17% dos participantes foram profissionais de operadoras ou agências de viagens; 46% funcionários ou empresários de empresas que têm o Turismo como atividade principal e 64% profissionais com o poder de tomar decisões e efetivar negócios. Também foi divulgado o número de agendamento de reuniões de negócios entre compradores e expositores. Neste ano foram 1.350 agendamentos.

Depoimento dos Diretores

O diretor Eduardo Zorzanello destacou a participação internacional e a data da edição em 2017. “Tivemos neste ano a vinda de destinos que nos prestigiam pela primeira vez como Hungria e Tunísia. Esta participação internacional deve aumentar no ano que vem quando a feira será realizada de 09 a 12 de novembro de 2017”, comentou.

A diretora Marta Rossi destacou o funcionamento do Espaço Luxury, novidade deste ano, e que recebeu expositores como Saint Andrews, Turks aind Kaikos, Air Tahiti Nui, Mercatur Premium, Tahiti Tourisme, Barbados, Seychelles e La Hacienda. Para 2017 o espaço deve crescer e ter mais expositores.

“A partir da quantidade de autoridades e empresários do trade que vimos presentes nesses dois dias, podemos demonstrar o sucesso do evento”, salientou Marta destacando a vinda do ministro do Turismo, Marx Beltrão, que abriu o FESTURIS na quinta-feira, dia 3, no Palácio dos Festivais

Embaixador Honorário FESTURIS 2016

A coletiva de imprensa teve a apresentação do Embaixador Honorário do FESTURIS 2016. Ele foi indicado pelo trabalho feito em prol do evento junto aos agentes de viagens do RS. Raphael Chrysostomo recebeu o troféu e uma viagem para o Rio de Janeiro.

Gramado Summit

Os jornalistas presentes tiveram ainda o anúncio, em primeira mão, do novo evento da Rossi & Zorzanello: O Gramado Summit, evento com foco em tecnologia, que ocorre no segundo semestre de 2017.

Fotos: Rafael Cavalli/FESTURIS