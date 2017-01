Guia para a posse de Donald J Trump

WASHINGTON/ ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA - Existem algumas ocasiões que marcam a vida de uma pessoa para sempre. A cerimônia de posse do presidente dos Estados Unidos é uma delas. Esse dia é cheio de significado para a nação de todo o mundo, mas apresenta muito sobre a cultura e tradição americana.

A possibilidade de estar inserido nessa atmosfera e acompanhar a cerimônia de juramento do 45º presidente, Donald Trump, em Washington, DC - que acontece em 20 de janeiro de 2017 - mesmo que de longe, pode transformar a viagem de uma pessoa em uma experiência inesquecível.

Dicas

Reunimos aqui uma série de dicas para aqueles que desejam ter uma experiência americana memorável:

• Os procedimentos oficiais do dia da posse têm início ao meio dia no gramado oeste do Capitólio com o juramento do vice-presidente eleito e do presidente-eleito, seguido pelo discurso inaugural. É necessário ter ingresso para participar dessa cerimônia. Eles são gratuitos, mas para consegui-los é preciso entrar em contato com um representante ou senador local. Telas de vídeo gigantes com sistema de áudio também reproduzirão o evento para milhares de espectadores no National Mall.

• Ainda é possível acompanhar o desfile presidencial ao longo da Pennsylvania Avenue para dar as boas-vindas ao novo presidente, que faz o trajeto saindo do Capitólio até sua nova residência na Casa Branca.

• Janeiro é uma época fria em Washington, DC, então é recomendado usar roupas quentes e sapatos apropriados.

• Milhares de banheiros químicos serão colocados em pontos em frente às estações de metrô e no National Mall. Dentro dos museus Smithsonian que ficam localizados ao longo do National Mall, também é possível encontrar banheiros gratuitos.

• É permitido trazer lanches e água. Também haverá diversos pontos para venda de snacks.

• É recomendado andar sempre com um documento de identificação, possuindo ou não ingressos para algum dos eventos oficiais.

• A melhor forma de se locomover durante o período de eventos é utilizando o metrô, a pé ou de bicicleta. Não é recomendado usar carro, pois haverá locais limitados para estacionar e diversas ruas estarão fechadas para os desfiles.

