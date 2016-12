Mais de mil obras de Turismo são entregues em 2016

Escrito por Sierramar

BRASÍLIA/DISTRITO FEDERAL – (Por Pedro Fideles) - Com o objetivo de preparar e promover o Brasil como um destino cada vez mais atrativo aos brasileiros e estrangeiros, o Ministério do Turismo tem investido em importantes obras de infraestrutura turística. Em 2016, a Pasta entregou 1052 obras em 24 estados que juntas somam o valor de R$ 571,6 milhões, sendo R$ 499 milhões em repasses do Ministério do Turismo.

“Queremos que o brasileiro viaje cada vez mais pelo seu país e para isso precisamos garantir a estrutura necessária para fortalecer o turismo doméstico em suas múltiplas formas – negócios, lazer, ecológico, esportivo, cultural, religioso. E esses investimentos são fundamentais para que alcancemos esse objetivo”, explicou o ministro do Turismo, Marx Beltrão.

Desde a sua criação, a Pasta, em parceria com governos municipais e estaduais, já desenvolveu e concluiu mais de 12 mil obras com investimento da ordem de R$ 8,8 bilhões na implantação de sinalização turística, urbanização de orlas, construção de centros de convenções e eventos, reforma e criação de atrativos, entre outras.

Além das obras entregues, o Ministério do Turismo ainda tem mais de 5 mil em andamento e no início do próximo ano irá abrir o Sistema de Convênios para cadastramento de novos projetos. “Temos o compromisso de ampliar a oferta dos serviços ligados ao turismo, garantindo as condições adequadas para que o setor se desenvolva de forma coordenada e sustentável para impulsionar”, reforçou o ministro.

Conheça abaixo algumas das obras entregues neste ano e que ampliaram a oferta de atrativos dos destinos brasileiros:

Memorial Chico Xavier



Área interna do Memorial Chico Xavier em Uberaba (MG).

Foto: Gustavo Henrique Braga

Localizado no município mineiro de Uberaba (MG), o Memorial Chico Xavier preserva o legado do médium em seu acervo composto por 187 obras escritas, um conjunto de fitas e livros que contam a história de Francisco Cândido Xavier. Esta obra recebeu R$ 3,4 milhões em repasses do Ministério do Turismo e R$ 403 mil em contrapartida governo municipal.

Parque da Cidadania



Parque da Cidadania em Teresina (PI).

Foto: Renato Bezerra

Inaugurado no dia 24 de junho em Teresina (PI), o Parque da Cidadania conta com espelho d’água, ciclovia e pista de skate. O novo atrativo da capital piauiense também oferece aos visitantes um anfiteatro, quiosques, estacionamento, área de recreação e um lago artificial. O Ministério do Turismo investiu R$ 9,7 milhões nesta obra que contou, ainda, com a contrapartida de R$ 2,6 milhões da prefeitura da cidade.

Mercado Público das Rocas



Mercado Público das Rocas, em Natal (RN).

Foto: Geraldo Gurgel

Localizado na zona leste de Natal (RN), o Mercado Público das Rocas apresenta aos visitantes a diversidade de atrativos da gastronomia regional. O local foi inaugurado no mês de janeiro deste ano e conta ainda com 83 boxes, estrutura acessível e lojas de souvenir, que promovem o artesanato local.

Mercado do Peixe



Mercado do Peixe em Fortaleza (CE).

Foto: Divulgação/Secretaria de Turismo de Fortaleza

Inaugurado em março na capital cearense, o Mercado do Peixe promove a gastronomia local em seus 45 boxes e em sua área voltada à degustação dos produtos. Esta obra contou com R$ 4,3 milhões em repasses do Ministério do Turismo e com a contrapartida de R$ 994 mil do governo municipal.

Calçadão da Orla de Tambaú



Calçadão da Orla de Tambaú em João Pessoa (PB).

Foto: Juliana Santos

O calçadão da Orla de Tambaú compõe um dos cenários litorâneos que se tornaram cartões postais da capital paraibana. Esta obra também engloba o desenvolvimento da infraestrutura turística das orlas de Cabo Branco, Manaíra e Bessa, em João Pessoa, e recebeu R$ 1,44 milhão em repasses do Ministério do Turismo e a contrapartida de R$ 60 mil do governo municipal.

Centro de Convenções em Palmas



Centro de Convenções e Eventos Parque do Povo Arnaud Rodrigues em Palmas (TO).

Foto: Antônio Gonçalves

Inaugurado em maio em Palmas (TO), o Centro de Convenções e Eventos Parque do Povo Arnaud Rodrigues ampliou a oferta de atrativos turísticos de negócios, evento e convenções na capital tocantinense. Ao todo, o Ministério do Turismo investiu R$ R$ 7,5 milhões nesta obra que recebeu, ainda, a contrapartida de R$ 242 mil do governo municipal.

FONTE: MINISTERIO DO TURISMO - BRASIL