Plaza São Rafael recebe pela 16ª vez consecutiva o Prêmio Mérito Lojista

Escrito por Sierramar





PORTO ALEGRE/RIO GRANDE DO SUL – BRASIL - O Plaza São Rafael Hotel e Centro de Eventos foi um dos homenageados pela Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas do RS – FCDL, levando o troféu – categoria Hotel, premiação recebida pelo Gerente de Eventos, Valdir Devitt.

O Prêmio Mérito Lojista é um marco que reconhece os parceiros da indústria e prestadores de serviços, que fazem do setor varejista um dos mais importantes da economia. O evento, em sua 30ª edição, homenageou empresas que forneceram produtos e serviços de excelência e com qualidade, gerando lucros e resultados diferenciados para os lojistas e consumidores. É a 16ª vez consecutiva que o hotel recebe a premiação, considerada o Oscar do Varejo.

Pelos critérios e pela imparcialidade que norteiam o processo de escolha (pesquisa feita junto aos mais de 40.000 associados das Câmaras de Dirigentes Lojistas), os premiados são referências para a sociedade gaúcha, por sua excelência em atendimento, política de preços, gestão logística, etc. Mais de 400 pessoas entre autoridades, representantes de entidades de classe, imprensa, empresários lojistas e seus colaboradores assistiram a nova edição do prêmio, no Centro de Eventos do Plaza São Rafael Hotel e Centro de Eventos.

FONTE: IMPRENSA – REDE PLAZA DE HOTÉIS