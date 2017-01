Notícias da Rede Plaza de Hotéis

ATLÁNTIDA/RIO GRANDE DO SUL – BRASIL - O Sashiburi, restaurante japonês de enorme sucesso no Plaza São Rafael, também decidiu ir para a praia nesta temporada. Até 5 de março estará na Avenida Central, 2.457 em Xangri-Lá, integrando o Atlântida Food Park.

Vários foods trucks, com diversos tipos de gastronomia, estarão por lá todos os dias - menos terças-feiras - das 19 às 24h, oferecendo pratos deliciosos em contêiner bem legal. Vale a pena conferir. Um prato bem gostoso que está sendo serviço é o temago, feito com omelete japonês.

Blumenau realiza até o dia 27 a tradicional Sommerfest, a Festa do Verão

BLUMENAU/ SANTA CATARINA – BRASIL -Blumenau está realizando até o dia 27 de janeiro, às quintas e sextas, a Festa do Verão, lá chamada de Sommerfest.

Durante a temporada de verão, muitos turistas aliam a diversão nas praias com passeios ao Vale do Itajaí, com visitas, em especial, a Blumenau, a terra da Oktoberfest, a maior festa das tradições alemãs das Américas, editada há mais de 30 anos durante o mês de outubro. Para oferecer opção de lazer aos turistas no verão, o Parque Vila Germânica, em parceria com o Blumenau Convention & Visitors Bureau, criou a Sommerfest – A Festa de Verão – com a promoção de noites de Oktoberfest na Vila Germânica. Para a hospedagem durante o período da festa, o Plaza Blumenau Hotel oferece tarifas especiais que podem ser conferidas em www.plazahoteis.com.br.

A programação toda está no site: http://sommerfestblumenau.com.br

Plaza Florianópolis é excelente dica para quem quer passar o Carnaval na ilha catarinense

FLORIANÓPOLIS/ SANTA CATARINA – BRASIL -O Plaza Florianópolis está com promoção especial para o Carnaval, de 24 a 28 de fevereiro.

Cidade com um carnaval super badalado e com muitas emoções, o hotel fica num ponto estratégicos entre as praias do Sul e do Norte da ilha e com vista especial do cartão da capital catarinense - a Ponte Hercílio Luz - e com uma série de serviços de qualidade para os hóspedes, ali a diária custará a partir de R$ 418,00 em apartamento superior duplo com café da manhã. A reserva mínima é para quatro noite, totalizando R$ 1.672,00.

*As diárias serão acrescidas de 2,5% de ISS. Reservas mediante disponibilidade. Não cumulativas com outras ofertas.

** Informações: 0800-70-75292

Plaza Caldas da Imperatriz terá carnaval em meio a boa programação ecológica

SANTO AMARO DA IMPERATRIZ/ SANTA CATARINA- BRASIL Para quem quiser fugir do agito do Carnaval das cidades, uma boa dica é o Plaza Caldas da Imperatriz Resort & SPA bem pertinho de Florianópolis, nas montanhas da Serra do Tabuleiro, na Mata Atlântica.

Ali, o espetáculo é fantástico e vale a pena levar a família para passeios ecológicos e muita diversão com a equipe de recreação, além de aproveitar as fartas e saudáveis águas termais da região. As diárias são a partir de R$ 978,00 em apartamento luxo com café da manhã e jantar. Mínimo de cinco noites: R$ 4.890,00. Tarifas válidas de 23 a 28 de fevereiro de 2017 e sujeitas a alteração sem aviso prévio. Diárias em apartamento luxo duplo, com café da manhã e jantar incluídos. Reservas mediante disponibilidade. Não cumulativas com outras ofertas.

Como é o resort

Imagine um Resort em plena e exuberante Mata Atlântica para férias em família ou ainda viagens de incentivo e reuniões de negócios oxigenadas por muito ar puro! Este é o cenário, aliado às águas termais, que você encontra no Plaza Caldas da Imperatriz Resort & SPA.

Distante 38 quilômetros de Florianópolis, capital de Santa Catarina, oPlaza Caldas da Imperatriz está localizado na Serra do Tabuleiro, sendo um dos principais e mais importantes resorts da região.

Suas águas termais se equiparam às de Baden Baden, na Alemanha, as melhores do mundo, e são procuradas por turistas de todo o Brasil e América do Sul por suas qualidades curativas.

No Plaza Caldas da Imperatriz, você encontrará muita tranquilidade para curtir a natureza e o diferencial de ter um biólogo efetivo, no seu quadro de colaboradores, para orientar os hóspedes durante a caminhada nas mais de quatro trilhas nos domínios do Resort.

Espetáculos naturais das cascatas, dez hectares de jardins, quadras de esportes de todos os tipos, excelente gastronomia junto com as diversas piscinas e banheiras com água mineral e com o SPA são apenas algumas das atrações de um Resort com uma completa infraestrutura de lazer e de eventos.

Rodovia Princesa Leopoldina, 3355 | Santo Amaro da Imperatriz

Santa Catarina | Brasil | CEP 88140-000

Tel.: +55 (48) 3281.9000 | Fax: +55 (48) 3281.9001

0800 70 75292 | Este endereço de e-mail está protegido contra spambots. Você deve habilitar o JavaScript para visualizá-lo.

