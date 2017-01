Bahia receberá o prêmio Silvia Zorzanello durante a FITUR na Espanha

Escrito por Sierramar

MADRI/ ESPANHA -De 18 a 22 de janeiro ocorre em Madri, na Espanha, a FiTUR - Feira Internacional de Turismo. Mais uma vez a feira abrirá espaço para o reconhecimento ao trabalho e importância de Silvia Zorzanello (in memoriam) uma das fundadoras da empresa gramadense Rossi & Zorzanello.

No dia 18, às 17 horas, será feita a entrega do prêmio Silvia Zorzanello, concedido pelo Grupo Excelências, da Espanha. Neste ano a homenagem será entregue ao Estado da Bahia. O secretário de Turismo do estado nordestino, José Alves Peixoto Jr, receberá o prêmio das mãos do diretor de Turismo do Rio Grande do Sul, Abdon Barreto Filho. A Bahia é um dos destinos mais importantes do Brasil e recebe milhares de visitantes estrangeiros a cada ano. Em 2016 foram pelo menos 600 mil visitantes estrangeiros e mais de 14 milhões de visitantes brasileiros. “O prêmio criado pelo Grupo Excelências leva o nome da minha falecida mãe, Silvia Zorzanello, que junto com minha sócia Marta Rossi, foram responsáveis por abrir as portas do nosso Estado na difusão do turismo internacional, ao promoverem o mais importante evento de turismo da América Latina, o FESTURIS”, destaca o filho de Silvia, e diretor do FESTURIS Gramado, Eduardo Zorzanello.

O Prêmio

O prêmio foi criado pelo grupo Excelências da Espanha, há 6 anos, para homenagear alguma instituição, entidade, órgão ou personalidade do turismo que tenha contribuído decisivamente para o progresso e desenvolvimento do turismo do Brasil.

Flávio L. Prestes – Este endereço de e-mail está protegido contra spambots. Você deve habilitar o JavaScript para visualizá-lo.