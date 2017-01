VOLTA AO MUNDO por Nelci Seibel

JOINVILLE/ SANTA CATARINA – BRASIL -Além de ponto de passagem para o procurado litoral norte catarinense, Joinville também comemora a movimentação de turistas na cidade no período de férias.

A localização estratégica, a completa infraestrutura e as tarifas competitivas dos hotéis são atrativos para os turistas nesta época do ano. As atrações estão nas áreas urbana, rural e náutica de Joinville, para quem aprecia história e cultura, compras, atividades em meio à natureza, esportes ao ar livre e excelente gastronomia. Um dos locais mais procurados é o Mirante de Joinville, de onde se obtém vista global da cidade, Baía Babitonga e Serra do Mar. Centenas de pessoas sobem a pé, de bicicleta ou com o ônibus da linha exclusiva até o local. O público joinvilense e os turistas que chegam a Joinville podem obter dicas sobre o que fazer na cidade nas Centrais de Atendimento ao Turista (CATs), localizadas no Pórtico da Rua XV de Novembro, no Morro da Boa Vista, no Aeroporto e na Casa Krüger.

Turismo receptivo

Conceição Junkes, diretora da Cia. de Turismo, especializada em turismo receptivo, além desta sede, inicia o ano de 2017 com mais uma agência.

Localizada em Ubatuba, praia de São Francisco do Sul esta tem a parceria de Beto Carrero World e Allestur Viagens & Turismo. Desejamos o merecido sucesso na nova empreitada.

Projeto em Barra Velha

No final de 2016, a prefeitura de Barra Velha assinou contrato de execução de Projeto para sistema de proteção da Boca da Barra do Rio Itapocú.

A recuperação, modernização e ampliação do molhe sul fazem parte. A obra será executado pela empresa Alleanza Projetos e Consultoria EPP. O convênio de apoio financeiro para execução da primeira etapa de obras o Governo do Estado efetuou através da Agência de Desenvolvimento Regional de Joinville, com a liberação de R$ 2 milhões. No aspecto ambiental, a obra tende a melhorar significativamente a circulação das águas estuarinas e facilitar a entrada dos peixes do mar que se reproduzirem na lagoa e no rio. Outro aspecto positivo será o turismo náutico que tende a crescer com a entrada e saída de barcos para passeios. A fixação da Boca da Barra do Rio Itapocú é aguardada há mais de uma década pela população de Barra Velha.

Bar de gelo em Balneário Camboriú

Balneário Camboriú tem agora também um bar congelado, em que o balcão, copo e até mesmo a cadeira para sentar são de gelo. Com 10 graus negativos, esses bares viraram febre no mundo, e chegou até aqui.

São 15 toneladas de gelo, usados até nas paredes no ICE BAR BC, que fará parte da lista de atrações no interior do Barra Sul Food & Park, à Avenida Beira Rio, esquina com Rua 4000. São três ambientes, formando uma experiência única na região. A recepção tem forma de um iglu, onde o cliente começará o contato com a tematização do bar. O segundo ambiente é de aclimatização, com temperaturas entre 7 e 10 graus positivos. Ali as pessoas se preparam para entrar no bar, com roupas especiais. Esta área e o bar terá forma de castelo de gelo, e no último cenário, o visitante enfrenta 10 graus negativos, em um ambiente decorado com esculturas e mantido por máquinas de refrigeração 24 horas por dia. O responsável pelo cenário temático é Claudemir Bacher, que há anos cria obras de arte pelo Brasil.

Casa do Terror

Outro ambiente inaugurado no Barra Sul Food Park – que oferece toda estrutura para adultos e crianças - é a Casa do Terror. São sete áreas decoradas com personagens cinematográficos e muitos efeitos especiais. Se você tiver coragem de entrar levará muitos sustos pelos cantos e caminhos da Casa. Informações, fone 47 99927-0306.

Kerb Fest em Piratuba

No oeste Catarinense, a cidade de Piratuba respira os ares da 103ª Kerb Fest desde a última sexta-feira e se estenderá até 21 de janeiro, com variada programação festiva. Competições esportivas, desfiles de carros alegóricos, bailes com famosas bandas fazem parte do evento. "Pela beleza e tradição da Kerb Fest, este é um dos períodos de maior movimento na cidade”, afirma Wilson Luiz de Macedo, sócio proprietário do hotel Thermas Piratuba Park Hotel, que vem apresentando lotação máxima neste período. Saiba mais em www.thermaspiratubahotel.com.br/.



Avianca em Foz do Iguaçu

A Avianca Brasil, membro brasileiro da aliança global Star Alliance, iniciará operações regulares em Foz de Iguaçu (Paraná) a partir do dia 6 de março de 2017. O novo destino será atendido com voos diários, diretos, de e para o aeroporto internacional de Guarulhos, em São Paulo. Foz do Iguaçu tem grande importância como destino turístico no país, não apenas por suas belezas naturais, mas também pelo intercâmbio comercial e cultural, com um grande volume de visitantes das mais diversas regiões do mundo.

