Vestibular da UFRGS deu fôlego para a rede hoteleira em janeiro

Escrito por Sierramar

PORTO ALEGRE/RIO GRANDE DO SUL – BRASIL –Segundo Carlos Henrique Schmidt o mês de janeiro, reconhecidamente como de baixa para a rede hoteleira, jganhou um fôlego com a movimentação dos vestibulandos da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS).

Segundo levantamento do Sindicato de Hospedagem e Alimentação de POA e Região (Sindha), 37%, em média, da ocupação da segunda semana do mês foi devido ao vestibular. Crescimento de 14% para o período. "Os meses de janeiro e fevereiro são os piores em termos de movimentação, por isso eventos de qualquer natureza sempre impactam de forma positiva nosso setor", diz o presidente do Sindicato de Hotéis (SHPOA), Carlos Henrique Schmidt. Alguns estabelecimentos mais próximos ao centro e dos locais de prova tiveram maior impacto chegaram a registrar ocupação superior a 60% com o evento.

FONTE: IMPRENSA DA REDE PLAZA DE HOTÉIS