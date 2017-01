Bahia será apresentada em Madri

MADRI – ESPANHA -O calendário europeu de feiras de turismo será aberto de 17 a 23 de janeiro, em Madri. Nesta data, acontece a Feira Internacional de Turismo da Espanha – FITUR. A Bahia estará presente dentro do estande da EMBRATUR, por meio da Superintendência de Fomento ao Turismo (BAHIATURSA), que apresentará a diversidade turística do estado com uma baiana tipicamente trajada.

A FITUR é mundialmente reconhecida como uma das maiores e mais importantes feiras da indústria do turismo. O evento reúne profissionais dos mais variados segmentos turísticos para fazer negócios, apresentar novos produtos, participar de seminários e congressos.

Público alvo

“Participar deste evento também é importante, porque, em um determinado momento, ele é aberto ao público final, formado por pessoas que estão ali para planejar suas viagens de férias”, revela o superintendente Diogo Medrado.

“A participação da BAHIATURSA em parceria com a EMBRATUR no estande institucional do Brasil tem como objetivo aumentar a visibilidade da Bahia e o fluxo turístico do mercado espanhol para o nosso estado, além de fomentar o voo direto Madri/Salvador, operado pela companhia Air Europa”, garante a diretora de promoções Regina Ahmed.

Segundo dados da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas – Fipe, a Espanha está entre os cinco principais emissores de turistas do mercado europeu para a Bahia.

