En 2016 ingresaron 3.328.450 visitantes a Uruguay

Escrito por Sierramar

MONTEVIDEO – URUGUAY (Texto em idioma espanhol) - El lunes 16 de enero en el Ministerio de Turismo tuvo lugar una conferencia de prensa para informar sobre las cifras de ingreso de visitantes y divisas durante 2016, año en el que se alcanzó un récord con el ingreso de 3.328.450 visitantes, 12,3% más que en 2015.

El anuncio fue realizado por la Ministra de Turismo, Liliam Kechichian, y el Subsecretario Benjamín Liberoff, acompañados por la Directora General, Esc. Hyara Rodríguez, y el Director Nacional de Turismo, Carlos Fagetti.

Durante el año 2016 ingresaron a Uruguay 3.328.450 visitantes, es decir 363.609 más que el mismo período de 2015, cuando llegaron al país 2.964.841.

El ingreso de divisas fue de U$S 1.824.265,758, un 3,3% más que la temporada anterior.

En tanto que el saldo positivo de la balanza entre el gasto realizado por el turista uruguayo en el exterior y lo aportado por los visitantes no residentes en nuestro país, representó un total de 909.224 millones de dólares.

Mayor crecimiento: argentinos

Los turistas argentinos fueron los que mostraron el mayor crecimiento en 2016 respecto a igual período de 2015. Ingresaron 2.139.598 visitantes, frente a 1.706.391 registrado en 2015; un 25,4 % más.

La llegada de turistas brasileños fue de 432.442, lo que muestra un pequeño aumento de 0,8% en relación al mismo periodo del año anterior, que fue de 429.098.

Los turistas paraguayos fueron 41.466 frente a los 41.698 de 2015; mientras que el ingreso de turistas chilenos fue de 53.950, levemente superior al mismo período anterior que fue de 51.302.

Los visitantes de otras nacionalidades fueron 347.765, siendo su ingreso casi igual a 2015 en el que fueron 347.775. ( Europa, Norteamérica, Resto de América y otros sin identificar).

Principales destinos

Montevideo continúa siendo el destino preferido por los turistas que llegan a Uruguay con el 29% de las visitas, con un ingreso de 950.002 personas y una variación de 1,5% respecto a 2015 Punta del Este fue el segundo lugar en preferencia con una llegada de 695.400 personas, con un crecimiento de 12.1%.El Litoral Termal ocupa el tercer lugar, fue visitado por 496.283 personas y un crecimiento de 16,9%.

Colonia recibió 283.585 visitantes, registrando un crecimiento de 10,5%. respecto a 2015

La zona que presentó mayor crecimiento respecto a 2015 fue la Costa de Oro, con 171.501 visitantes, lo que fue 36,1% más.

Puntos de ingreso

El 23% de los visitantes ingresaron por Colonia, (770.343), con una variación de 7.4%.

El segundo lugar fue Fray Bentos con 621.879, con una variación de 13.7% respecto a 2015.

Salto fue el punto de ingreso al país que tuvo el mayor incremento en comparación con 2015, y que se situó en 33.1% , con 316.493 visitantes.

Gasto de visitantes

En lo que refiere al gasto de visitantes el 41% se efectuó en Punta del Este con U$S 743.274.100.

En segundo lugar el mayor gasto fue en Montevideo con U$S 566.905.651.

El mayor incremento del gasto se registró en la zona de Costa de Oro con 27,5% con U$S 65.816.511 y Litoral Termal un 26,6%, con U$S 118.896.764.

En referencia al gasto por nacionalidad, el realizado por los argentinos significó el 64% del total (U$S 1.173.215.212), y que significó un aumento de 8.8% respecto a 2015. En segundo lugar se ubica el realizado por los brasileños, que fue de U$S 225.426.910, con una variación de -2,8%.

El mayor gasto por persona fue el efectuado por los visitantes paraguayos con U$S 1.022.

En cuanto al ingreso por rubros, se destacan: el alojamiento fue de U$S 541.489.835,

representando un 29,68% y alimentación, U$S 443.773.585, significando un 24,33%, compras U$S 233.287.638, que representó un 12,79%.

Si bien el promedio de los días de estadía en 2016 fue de 5,5, - disminuyó 11% en relación a 2015-, cuando fue 6,2, el gasto total en dólares aumentó 3,3% y el gasto diario de visitantes en un 3,5%.

Las cifras que fueron analizadas por el Área de Investigación y Estadísticas del Ministerio de Turismo, en base a datos proporcionados por la Dirección Nacional de Migración, no incluyen los visitantes de cruceros ni a quienes ingresaron por la frontera seca limítrofe con Brasil, sin hacer trámite migratorio.

Principales cifras

Total de ingreso de visitantes:

Enero- diciembre de 2016: 3.328.450

Enero –diciembre de 2015: 2.964.841

+ 12,3 %

Argentinos:

Enero- diciembre de 2016: 2.139.598

Enero – diciembre de 2015: 1.706.391

+ 25,4%

Brasileños:

Enero- diciembre de 2016: 432.442

Enero- diciembre de 2015: 429.098

+ 0,8%

Paraguayos:

Enero-diciembre de 2016: 41.466

Enero-diciembre de 2015: 41.698

-0,6%

Chilenos:

Enero-diciembre de 2016: 53.950

Enero-diciembre de 2015: 51.302

+5,2%

Otras nacionalidades:

Enero-diciembre de 2016: 347.765

Enero-diciembre de 2015: 347.775

0,0%

Ingreso de Divisas (en miles de dólares corrientes)

Año Gasto Receptivo

2016 1.824.265

2015 1.765.647

+ 3,3%

Saldo de Balanza

2016 U$S 909.224

2015 U$S 603.779

Fonte: Uruguay Natural