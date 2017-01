Enjoy Punta del Este recebe 15ª edição do Salón del Vino

PUNTA DEL ESTE – URUGUAY – Para especialistas e amantes de vinhos nobres, o próximo fim de semana reserva gratas surpresas e experiências. Nada menos que 140 vinícolas procedentes de toda a parte apresentam seus rótulos premiados no tradicional Salão do Vinho, no Enjoy Punta del Este Resort & Casino, um clássico do verão de Punta. A mostra inicia as 21h00, e segue até 01h00 no foyer do Centro de Convenções do resort, com muitas atividades paralelas.

Os visitantes poderão degustar cuidadosa seleção entre 600 variedades de brancos, tintos, rosados e espumantes, procedentes da Austrália, Espanha, Estados Unidos, França, Itália, Nova Zelândia, Portugal e África do Sul. A novidade desta edição é a proposta de “Microterroirs” com 6 Vinícolas - Vina Edén, Legado, Bracco Bosca, Casa Grande, Vina Progreso e Antigua Bodega Stagnari - unidas e compartilhando a degustação de cada um desses vinhos elaborados em micro terroirs, com o melhor de cada variedade.

O evento ganha a companhia de uma refinada proposta gastronômica, especialmente elaborada pelos chefs do hotel, cuidando de cada detalhe para uma harmonização perfeita de pratos e vinhos. Uma performance artística ocorrerá durante o evento, com a participação de Luis Haro, especialista em pinturas feitas com vinho, à venda aos visitantes.

O acesso ao evento é apenas para maiores de 18 anos e inclui uma taça gratuita para degustar os vinhos. O preço por pessoa é de US$ 55 dólares e o ingresso pode ser comprado na bilheteria do hotel, ou a US$ 60 dólares nos postos da Red UTS em todo o país.

Localizado em Punta del Este, um dos mais belos destinos da América Latina, o Enjoy Conrad Resort & Casino foi inspirado nos grandes hotéis cassino de Las Vegas. O resort, que iniciou suas operações em 1997, dispõe de 294 apartamentos, projetados para acomodar os mais diversos perfis de hóspedes. Entre eles, estão as 41 suítes de varanda ampliada, de onde pode ser observado um panorama privilegiado de todo o litoral da região.

O hotel oferece serviços completos, desde Spa, Fitness Center, piscinas cobertas e outdoor, bares e restaurantes, grande estrutura para eventos e convenções para até 5.000 pessoas. Entre as atrações está a boate Ovo Nightclub &Dayclub - inaugurada no final de 2013 - entre outros restaurantes para todos os gostos. Além do Cassino do Enjoy Conrad, que é considerado o maior e mais importante da América Latina, com uma superfície total de 4.000m², dois clubes Vip’s para clientes exclusivos e a única sala de Texas Hold’em Poker da região. Para a comodidade dos hóspedes, o Conrad também possui centro de recreação para crianças, reserva de carros e passeios.

A Enjoy, principal cadeia de cassinos do Chile é a primeira a instalar o conceito de entretenimento integrado no país, assumiu o controle do Conrad Punta del Este Resort & Casino, em 2013, com o objetivo de fortalecer a liderança do hotel. A empresa também opera resorts e cassinos em Santiago, Viña del Mar, Antofagasta, Coquimbo, Pucón, Colchagua e Chiloé (Chile) e Mendoza (Argentina).

