Jayme Monjardim ultima detalhes do seu próximo filme

PORTO ALEGRE/ RIO GRANDE DO SUL – BRASIL -O diretor da Rede Globo e diretor de cinema (‘Olga’, ‘Flor do Caribe’, ‘Viver a vida’ e ‘O vendedor de Sonhos’ baseado no livro do psiquiatra Augusto Cury), Jayme Monjardim está em Porto Alegre esta semana acertando detalhes de hospedagem do elenco para o seu próximo filme, a ser rodado no Estado.

As filmagens serão em Porto Alegre e contarão uma história muito interessante e de grande apelo, segundo informam amigos do cineasta, que não podem revelar novidades ainda até que todos os detalhes sejam acertados de quem trabalhará no filme e de onde serão feitas as filmagens e o conteúdo do enredo. Monjardim está entusiasmado com o novo trabalho e pretende começar as filmagens brevemente, quando então revelará as particularidades que cercam o filme. Hospedado no Plaza São Rafael Hotel, em Porto Alegre, Monjardim acertou o encaminhamento de detalhes de hospedagem com a diretoria da Rede Plaza.

Relação afetiva com o Plaza São Rafael

Sempre gentil em todas as suas passagens pelo hotel, disse que tem uma relação afetiva com o Plaza São Rafael Hotel e que sempre se hospeda ‘aqui pela boa equipe de atendimento e pela atenção de todos com os hóspedes’. Monjardim, 60 anos, filho da cantora Maysa Matarazzo, que tanto sucesso fez na MPB, tem atuação destacada no cinema e tevê e agora na produção de vinhos e espumantes em Camaquã. Um dos destaques da produção da sua fábrica é o espumante Maysa, nome de sua mãe. O produto já é um dos mais vendidos na loja Vinho & Arte, também instalado no Plaza São Rafael.

