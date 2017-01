Anitta é a primeira atração confirmada do Carnaval da Bahia

Escrito por Sierramar

SALVADOR – BAHIA – BRASIL – A funkeira Anitta é a primeira atração confirmada do carnaval da Bahia e fará a sua apresentação com o seu trio sem cordas na sexta-feira, dia 24 de fevereiro no circuito Barra-Ondina

“Olha só, eu tenho um recado para vocês, uma novidade, meu bloco vai sair no carnaval de Salvador. É na sexta-feira, 20 horas, e é sem corda. Vai ser incrível”, disse a cantora. A artista é a primeira atração anunciada pelo Governo do Estado.

De acordo com o superintendente da Bahiatursa, Diogo Medrado, novos nomes serão apresentados em breve.

Foto: André Nicolau ( Divulgação)

Fonte: BAHIATURSA