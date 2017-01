Parabéns São Paulo

Escrito por Sierramar

SÃO PAULO/ SP - BRASIL - ( Por:Tainá Costa) -A cidade comemora seus 463 anos e a Prefeitura de São Paulo, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e da São Paulo Turismo (produção e infraestrutura), preparou uma programação artística diversificada e gratuita para todas as regiões.

Entre as atrações estão shows para o público infantil e adulto, peças premiadas, maratona circense e muito mais. Todos que amam São Paulo estão convidados a conhecer e frequentar os equipamentos de cultura e lazer municipais, como o Centro Cultural São Paulo, a Biblioteca Mário de Andrade (BMA), o Theatro Municipal de São Paulo, os teatros e os parques municipais para divertir-se com as apresentações.



Theatro Municipal

Nos palcos ao ar livre, que serão instalados nos parques municipais, se apresentam Rastapé e Zeca Baleiro, Max de Castro e Wilson Simoninha, Sandra de Sá, Rael e Tribo de Jah. Os roteiros históricos também estarão funcionando, são eles “Pátio do Colégio e a História da Cidade”, “Pensando com os Bandeirantes”, “Obelisco e a Narrativa Heroica da Revolução de 1932” e “Caminhos Urbanos: da Colina Histórica à Metrópole”, que tem a proposta de desbravar a cidade de São Paulo e sua história. No Mercado Municipal, também será celebrado os 84 anos da fundação com muito chorinho e samba do grupo Clube do Choro e dos Demônios da Garoa.

Também estão na programação apresentações de teatro, dança e música no Theatro Municipal e outros palcos em diferentes regiões da cidade, como a Biblioteca Mário de Andrade, Centro Cultural São Paulo, Teatro Municipal Alfredo Mesquita, entre outros.



Museu de Arte de São Paulo (MASP)