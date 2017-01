Aeroporto do Recife é o segundo melhor do Brasil

RECIFE/PERNAMBUCO - BRASIL - O Aeroporto Internacional do Recife / Guararapes – Gilberto Freyre foi escolhido como o segundo melhor do Brasil no ano de 2016. A informação foi divulgada pelo Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil, através da Pesquisa Permanente de Satisfação do Passageiro, trabalho referente ao quarto trimestre do ano passado. No resultado final, o terminal recifense ficou apenas atrás do Aeroporto Internacional de Curitiba / Afonso Pena, no Paraná.

A pesquisa

A pesquisa, realizada entre os meses de outubro, novembro e dezembro de 2016, avaliou o índice de satisfação dos passageiros, tanto estrangeiros quanto domésticos, em relação aos serviços prestados nos aeroportos brasileiros em 37 indicadores, que correspondem a aspectos de infraestrutura aeroportuária, facilidades ao passageiro, órgãos públicos, companhias aéreas e transporte público. Em uma escala que varia de 1 a 5, o terminal do Recife adquiriu a média 4,54, apenas atrás do aeroporto de Curitiba, com 4,72, e a frente do de Brasília-DF, que obteve média 4,44 e ficou em terceiro lugar no ranking.

Entre os três melhores do país

“O Aeroporto Internacional do Recife mais uma vez mostrou que está em um nível de excelência de operação. Nos últimos anos, sempre estivemos entre os três melhores aeroportos do País de acordo com as pesquisas desenvolvidas pelo Ministério dos Transportes. É a prova de que nossos serviços estão dando certo e nos aponta para a necessidade de continuar indo em busca de cada vez mais melhorias para manter nosso terminal operando de forma satisfatória para os passageiros”, declarou o secretário de Turismo, Esportes e Lazer de Pernambuco, Felipe Carreras.

Desde que foi iniciado o processo da Pesquisa Permanente de Satisfação do Passageiro, em 2013, o Aeroporto Internacional do Recife / Guararapes – Gilberto Freyre teve um crescimento de 6,3% na média geral: de 4,14 para 4,54. Na última pesquisa, do terceiro trimestre de 2016, Recife figurava na terceira posição do ranking, com média de 4,43. O indicador recifense no fechamento do ano acompanhou o crescimento da satisfação geral dos passageiros com os aeroportos brasileiros, que passou de 3,86 para 4,28 no mesmo período (variação de 11%). No trabalho recente, o Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil registrou que nove em cada dez passageiros avaliaram como “bons” ou “muito bons” os aeroportos nacionais. Foram entrevistadas 14.085 pessoas nos 15 terminais que movimentam 80% dos viajantes.

Ainda de acordo com a pesquisa, os índices em que o aeroporto recifense mais se destacou foram no tempo de fila na inspeção de segurança e na cordialidade e prestatividade dos funcionários da inspeção de segurança, com médias de 4,54 e 4,53, respectivamente. “Esses indicativos reforçam nosso compromisso do Aeroporto do Recife e dos seus gestores em apresentar um serviço aeroportuário ágil e eficiente. Certamente, o fato de os passageiros reconhecerem a cordialidade dos funcionários é também reflexo da cultura do pernambucano em sempre recepcionar bem as pessoas de fora”, completou Carreras.

Destaque em movimentação

Vale lembrar que Pernambuco se destacou na movimentação de passageiros em 2016. Segundo a Organização Nacional de Aviação Civil (OIAC), enquanto o País, que atravessa um momento delicado na economia, apresentou uma queda de 7% em relação à 2015, o Estado cresceu cerca de 2%, também em relação ao mesmo período. Quando comparado a outros estados do Nordeste, Pernambuco segue na frente. Cidades como Salvador e Fortaleza sofreram queda significativa na movimentação de passageiros. A primeira apresentou queda de 18%, enquanto a segunda, de 10%. Pernambuco acompanha o ritmo de crescimento da América Latina e do Mundo, que apresentaram aumento de cerca de 6% em 2016.

