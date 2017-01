Luiz Fernando Moraes assume a presidência da Cunha Vaz Brasil

PORTO ALEGRE/ RIO GRANDE DO SUL – BRASIL -O jornalista e publicitário Luiz Fernando Moraes (à dir.), que esteve à frente da Secretaria de Turismo de Porto Alegre nos últimos 9 anos, assumiu esta semana a presidência da Cunha Vaz Brasil – Public Relations.

“Seromenho tem feito um grande trabalho à frente da Cunha Vaz Brasil – Public Relations, e a minha entrada tem o objetivo de fortalecer o projeto de crescimento da empresa no Brasil”, diz Moraes, para quem “o mercado está cada vez mais dinâmico, seja pela necessidade de adaptação à crise que afeta a todos, seja pelos diferente rumos que a comunicação ganha com a incorporação frequente de novas tecnologias”.

Larga experiência

Luiz Fernando Moraes já foi presidente da Associação Nacional dos Dirigentes e Secretários de Turismo (Anseditur) e tem um largo currículo na área de comunicação. Foi secretário de Imprensa do governo gaúcho nos anos 90, presidiu a Televisão Educativa do Rio Grande do Sul e, entre outras atividades, foi sócio e diretor de agências de comunicação e publicidade, antes de ocupar a pasta do Turismo da Capital gaúcha, onde implementou programas como Turismo Criativo, Turismo de Saúde, Turismo LGBT, a Porto Alegre Film Commission, a Escola Social do Turismo e outros

Sobre a Cunha Vaz

A agência, de origem portuguesa, que está estabelecida no Brasil, em São Paulo, desde 2010, faz a gestão dos escritórios da Embratur em sete países da Europa. Com a entrada de Moraes, o atual diretor geral da empresa, David Seromenho, passa à função de CEO.

A Cunha Vaz, em Portugal, é uma das maiores agências de comunicação do país, com foco estratégico nos países de língua portuguesa, tendo escritórios próprios em Angola, Moçambique e Cabo Verde. Por meios de parcerias, presta serviço em todos continentes. “Sempre acreditamos no potencial do Brasil e estamos reestruturando nossa direção porque, mesmo agora com esse momento difícil, continuamos otimistas com o nosso futuro no país”, afirma António Cunha Vaz, presidente internacional do grupo, com sede em Lisboa. David Seromenho destaca que a Cunha Vaz Brasil – Public Relations tem se especializado no turismo, com clientes como Embratur e a rede de hotéis Vila Galé, mas também tem buscado diversificar sua carteira, com clientes como a gigante estatal russa Rostec, a Delta Q, entre outros.