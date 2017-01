23a BNT Mercosul acontece nos dias 26 e 27 de maio

Escrito por Sierramar

BALNEÁRIO CAMBORIU – SANTA CATARINA – BRASIL -A 23 Edição da BNT Mercosul acontece nos dias 26 e 27 de maio no CENTREVENTOS Itajai, Balneário Camboriu e Beto Carrero World. O evento é uma excelente oportunidade para promover destinos, fazer contatos e ficar atualizado com as novidades do setor.

Itajaí sera a sede da Feira de Negócios

Pelo terceiro ano consecutivo o CENTREVENTOS Itajaí, será sede da FEIRA DE NEGÓCIOS da BNT MERCOSUL.

Em 2016, foram 105 estandes e 385 marcas de turismo apresentadas para agentes de viagens, operadores e imprensa.

Acontece na BNT MERCOSUL

FEIRA DE NEGÓCIOS TURÍSTICOS: Estandes distribuídos em corredores no formato labirinto com mais de 350 marcas expositoras.

BUSINESS CENTER: Evento paralelo reservado exclusivamente para a realização de negócios com horários marcados entre EXPOSITORES (vendedores) e OPERADORES (compradores).

SALAS DE CAPACITAÇÃO: Oportunidade que destinos e empresas tem para capacitar agentes de viagens sobre cidades, regiões e serviços.

ATIVIDADES PARALELAS - Visitas técnicas, reuniões de Associações (em 2016 ABAV e de EXECUTIVOS CONVENTIONS BUREAU),

Entrega Premiação CAMPEÕES DE VENDAS BETO CARRERO

Motivos para expor

Evento consolidado com foco nos negócios; Presença garantida de agentes de viagens e Operadores com poder de decisão; Encontro entre vendedores (Expositores da feira) e compradores (Operadores), através do BUSINESS CENTER; Forte Presença de Agentes de Viagens da região SUL E SUDESTE, além de outras regiões; Capacitação profissional aos agentes de viagens; SUA MARCA EM DESTAQUE ANTES, DURANTE E APÓS O EVENTO: – Ação de promoção, capacitação e merchadising – Mídia Kit

Fotos divulgação BNT 2016

Informações:

+55 47.3367-1119 | +55 47.3367-9960 | Este endereço de e-mail está protegido contra spambots. Você deve habilitar o JavaScript para visualizá-lo.