FESTURIS Gramado receberá premiação internacional nesta sexta-feira

Escrito por Sierramar

GRAMADO/ RIO GRANDE DO SUL – BRASIL - Com a presença do presidente da República do Peru, Pedro Pablo Kuczynski, ocorre no próximo dia 03 de fevereiro no JW Marriot Hotel em Lima, a cerimônia de gala para entrega do Prêmio Miradas.

A distinção é concedida anualmente aos personagens que se destacaram durante o ano de 2016, reconhecendo as realizações dos empresários bem sucedidos nos ramos da Gastronomia e Turismo no Peru e no exterior. O prêmio destaca as personalidades pelo seu desempenho e liderança, que servem como exemplo e inspiração para novos empresários.

O FESTURIS Gramado - Feira Internacional de Turismo, será premiado pela atuação no fomento ao Turismo na América do Sul. Os diretores da feira, Marta Rossi, Eduardo Zorzanello e Marcus Vinícius Rossi, estarão na capital peruana para receber a premiação.

"É um reconhecimento diferenciado que nos deixa felizes. Uma prova de que estes 29 anos de trabalho intenso da Rossi & Zorzanello, ao criar e organizar o FESTURIS, vão rendendo frutos e colocando o Brasil e Gramado com destaque no cenário do turismo internacional", salienta a diretora e uma das fundadoras do FESTURIS, Marta Rossi.

FESTURIS Gramado

Detentor de um formato diferente, quando o assunto é evento voltado ao turismo no Brasil, o FESTURIS GRAMADO - Feira Internacional de Turismo, caracteriza-se por sua abrangência nacional e internacional e, principalmente, pela segmentação.

Este ano o evento terá sua 29ª edição, de 09 a 12 de novembro. Dentro do Serra Park a feira ocupa 22 mil metros quadrados e está dividida em espaços como LGBT, Acessibilidade, Luxury, Entretenimento, Destinos Gastronômicos, Enoturismo, Cultural e Religioso, Tecnologia, Mice, Sustentabilidade e Turismo Verde, Salas de Capacitações (Programação de oficinas, workshops, e palestras de forma ininterrupta).

Na última edição, em 2016, foram mais de R$ 253 milhões de impacto econômico, durante os três dias de feira. O apontamento foi feito em pesquisa realizada pelo curso de Turismo das Faculdades Integradas de Taquara (Faccat).

O FESTURIS é um dos eventos concebidos e realizados pela empresa Rossi & Zorzanello. A empresa foi fundada pelas empresárias gramadenses Marta Rossi e Silvia Zorzanello (in memoriam).

Mais informações pelo site www.festurisgramado.com.

Foto: Diretores FESTURIS (Crédito Divulgação)