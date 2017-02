Campus Party: O encontro do universo digital em São Paulo

SÃO PAULO/ SP – BRASIL -Começa nesta terça-feira (31), em São Paulo, o principal evento de internet e tecnologia do país: a Campus Party Brasil, que comemora 10 anos nesta edição. A expectativa da organização é de que até 5 de fevereiro, último dia do evento, cerca de 80 mil pessoas participem, no pavilhão do Anhembi, da maior experiência tecnológica do mundo.

A programação inclui palestras, debates e oficinas que fazem da Campus Party, o principal ponto de encontro das mais importantes comunidades digitais do país.

Arena Digital

Na Arena Digital, restrita para 8 mil participantes, são 9 palcos temáticos e 700 horas de conteúdo para os inscritos. No The Big Hackathon serão 100 horas de desenvolvimento de tecnologias digitais, além de quatro workshops, FreePlay de games e o OVNI, coração da Campus Party, de onde sai a Internet cabeada de alta velocidade. O Camping é uma área exclusiva para descanso dos “campuseiros” com mais de cinco mil barracas. São momentos em que é possível interagir, compartilhar conhecimento e produzir novidades. Por meio de seus palcos, os participantes acompanham as principais tendências de um universo onde inovar é a palavra de ordem.

Open Campus

Pelos espaços de livre circulação - Open Campus - são esperadas 120 mil pessoas, da geração aficionada em cultura digital com atividades e projetos nas áreas cultural, educacional e de inclusão digital, que impactam no desenvolvimento tecnológico e econômico. A área aberta ao público, com entrada gratuita, oferecerá várias atrações como o campeonato de drones, 14 simuladores 3D, espaço fazedores, um makerspace com várias oficinas para o campuseiro desenvolver suas habilidades e batalha de robôs. A área Open Campus recebe ainda os projetos StartUp & Makers, com 160 participantes e Campus Future, projetos acadêmicos voltados à tecnologia e inovação.

O evento

A Campus Party Brasil tem a missão de contribuir com o desenvolvimento de conteúdos e a construção de ambientes favoráveis para divulgar as tecnologias mais avançadas e suas aplicações na educação, indústria, lazer e cultura. O evento acontece no Brasil desde 2008. São geeks, gamers, empreendedores, cientistas e muitos outros criativos que se reúnem para acompanhar centenas de atividades sobre inovação, ciência, cultura, entretenimento digital e empreendedorismo

No Ano Internacional do Turismo Sustentável para o Desenvolvimento, a Campus Party se uniu ao Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) para realizar o grande desafio de encontrar soluções tecnológicas para os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) propostos pela ONU.