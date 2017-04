Capital mineira com novos voos turísticos para rotas internacionais

Escrito por Sierramar

BELO HORIZONTE/MINAS GERAIS – BRASIL -A Gol Linhas Aéreas e a Azul Linhas Aéreas, respectivamente, lançaram, voos com as novas rotas que ligam Belo Horizonte a Buenos Aires (EZEIZA), destino muito procurado pelos mineiros. Por outro lado, Minas Gerais se consolida como uma das portas de entrada para os argentinos.

AZUL

Segundo informações da Azul, a companhia terá saídas diárias e sem escalas e os voos serão cumpridos com os jatos Embraer 195, que têm capacidade para até 118 passageiros e contam com mais de 40 canais de TV SKY ao vivo (disponível em território brasileiro) em telas individuais. Também a bordo, os usuários poderão se deliciar com snacks e bebida à vontade e sem custo adicional.

GOL

Os voos da Gol serão operados com aeronaves Boeing 737-800, com capacidade para até 170 passageiros. A companhia terá um voo direto semanal, conectando a capital mineira à capital portenha. Segundo dados da companhia aérea, os passageiros que embarcam em Confins terão à disposição um voo aos domingos, com destino à Buenos Aires. Na rota inversa, de Ezeiza para Confins, o voo será às segundas-feiras.

