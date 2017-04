O FESTURIS de Gramado nasceu no dia 1º de abril de 1988

GRAMADO/RIO GRANDE DO SUL – BRASIL - Em 1988, há 29 anos, união de duas jovens batalhadoras deu início a um case de sucesso. Há 29 anos, no dia 1º de abril de 1988, duas jovens empresárias se uniram para criar uma empresa com foco na organização de eventos para Gramado e região. Marta Rossi e Silvia Zorzanello trabalhavam no Hotel Serrano, em Gramado. Silvia era gerente Geral, enquanto Marta trabalhava como gerente de Marketing.

O Centro de Convenções do hotel estava em fase de conclusão e a dupla, observando a oportunidade de mercado que despontava, pensou em um projeto estratégico. A sociedade foi concretizada e nascia, assim, a empresa Marta Rossi e Silvia Zorzanello Feiras e Empreendimentos, atendendo uma necessidade constatada na época: a inexistência de uma empresa organizadora de eventos na cidade, diante da grande demanda do turismo de negócios.

Visionárias, Marta e Silvia logo perceberam outra lacuna que havia no mercado. E, assim, criaram e organizaram em Gramado um pequeno salão de turismo para operadoras e agentes de viagens. Considerando que as decisões nacionais sobre a atividade turística passavam longe do Rio Grande do Sul, as empresárias usaram a grife Gramado e foram aglutinando pequenas, médias e grandes empresas do setor turístico em torno do Festival.

Aos poucos, o Festival cresceu e alcançou o Brasil, o MERCOSUL, a América Central e do Norte e expandiu seus horizontes em direção à Europa e Oriente Médio. Logo tornou-se o segundo maior evento do setor no Brasil e um dos que mais gera resultados e negócios para o trade turístico. Na última edição o evento, que hoje leva o nome de FESTURIS - Feira Internacional de Turismo teve um impacto econômico foi de R$ 253 milhões, em dois dias de feira na 28ª edição.

Sempre procurando fomentar negócios turísticos em nível nacional e internacional, sem perder o foco para o benefício regional, a empresa criou outros dois projetos próprios: o CHOCOFEST e o Acorde Musical. Em 2017 surge mais um produto: a Gramado Summit. Evento voltado ao empreendedorismo digital e startups. Fiel à missão de viabilizar e realizar eventos e negócios para pessoas físicas e jurídicas no Brasil e no mundo, de forma diferenciada e excelente, a empresa também prospecta e executa eventos diversos de forma terceirizada, tais como congressos, seminários, feiras empresariais, lançamentos de produtos e inaugurações.

Credibilidade, bom gosto e inovação são marcas na organização dos eventos

O FESTURIS é o mais importante e reconhecido produto criado e organizado pela Rossi & Zorzanello. Porém, não é o único case de sucesso. Marcas como CHOCOFEST, Acorde Musical e, a partir de 2017, a Gramado SUMMIT, mostram que a empresa busca sempre se reinventar e lançar para o mercado nacional novos e produtos únicos.

Além de seus eventos próprios, a Rossi & Zorzanello, que tem sede no Centro de Gramado/ RS, se especializou na organização de eventos corporativos empresariais. Alguns destes eventos, já organizados pela empresa são: ENEF - Encontro de Empresas Familiares / Aluno Nota 10 / ABRAMET (Encontro da Associação Brasileira de Medicina de Tráfego) / FEBRAVAR (Feira Brasileira do Varejo) / Congresso Brasileiro de Carvão Mineral / Congresso Brasileiro do Concreto, entre outros.

Marcus Vinicius Rossi, Marta Rossi e Eduardo Zorzanello

Para a produção destes novos eventos, surgiu um braço da Rossi & Zorzanello: a Marcus Vinícius & Eduardo Zorzanello. A empresa leva o nome dos sucessores de Marta e Silvia, sendo a responsável por organizar os novos eventos próprios e também os eventos terceirizados que são captados. O foco é a empresa estar preparada para realizar eventos de porte nacional, em qualquer lugar do Brasil. Neste quesito, o selo ABEOC que a empresa possui, a qualifica para seguir este caminho. A Rossi & Zorzanello também é membro da OMT (Organização Mundial de Turismo).

A palavra de quem acompanha o trabalho desenvolvido pela empresa

Credibilidade e reconhecimento das principais lideranças dos setores turísticos e de eventos do país. Com este aval, a Rossi & Zorzanello caminha forte em direção aos 30 anos. Algumas das lideranças que acompanham a trajetória da empresa e seu importante trabalho no fomento ao turismo e economia da Região das Hortênsias e do Rio Grande do Sul, fazem questão de deixar sua mensagem nesta importante data.

Guilherme Paulus

• Guilherme Paulus, presidente do Grupo GJP e presidente do Conselho

de Administração da CVC. Foto: Créditos: Emerson Souza – PANROTAS.

“Quase três décadas de dedicação integral ao Turismo brasileiro é motivo de sobra para comemorar e exaltar o trabalho de uma empresa séria e comprometida com o nosso setor. A Rossi & Zorzanello inovou o modelo de eventos do segmento turístico, tornando-se referência em organização e captação de grandes marcas ao redor do mundo, que se reúnem anualmente para o FESTURIS. Isso só ressalta a importância da Serra Gaúcha e de Gramado, modelo internacional em turismo de qualidade. Parabéns e vida longa à família Rossi & Zorzanello.”

Ana Claudia Bitencourt

• Ana Claudia Bitencourt, presidente da ABEOC Brasil.

“Parabenizo toda a equipe da Rossi e Zorzanello pelo profissionalismo e pioneirismo nesses 29 anos de empresa. Acompanho sua atuação através da ABEOC, sempre com comprometimento e buscando fortalecer do setor de Turismo e Eventos. Fico honrada de poder ver a trajetória de crescimento do FESTURIS, evento que tornou-se referência não só no Brasil, mas em toda a América Latina”.

João Bueno

“Acompanhar a trajetória da Rossi & Zorzanello, ao longo destes 29 anos, nos enche de esperança e otimismo, na crença que com um trabalho sério, profissional e planejado, é possível sim fazer a diferença no cenário do Turismo Brasileiro e latino americano. Parabéns ao time pelas conquistas que impactaram positivamente o Estado do Rio Grande do Sul e Gramado, tornando-os referência em eficiência turística!”.

• João Bueno, Diretor Executivo da Associação Brasileira de Resorts (ABR).

Alexandre Sampaio

“Empreender no Brasil é uma tarefa compensadora, mas restrita a bravos profissionais que, munidos de doses extraordinárias de garra e competência, assumem para si a tarefa de erguer uma empresa e tocar um negócio, gerando emprego e renda, e contribuindo para o desenvolvimento do País. No Turismo, a Rossi e Zorzanello destaca-se em seu segmento e imprime a credibilidade de seus 29 anos de existência na área de organização de eventos para realizar, em Gramado, o FESTURIS, a Feira Internacional de negócios turísticos considerada a mais efetiva para o trade brasileiro e sul-americano

• Alexandre Sampaio, presidente da Federação brasileira de Hospedagem e Alimentação (FBHA) e do Conselho Empresarial de Turismo e Hospitalidade (CeTur) da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC).

Processo de sucessão focado no crescimento e modernização

No ano de 2010 a empresa sofreu uma grande perda. Uma de sua fundadores, Silvia Zorzanello, partiu deixando um legado de grandes realizações. Iniciava-se então o processo de sucessão dentro da empresa. Este processo segue até hoje com os diretores Marcus Vinícius Rossi, filho de Marta, e Eduardo Zorzanello, filho de Silvia, aos poucos passando a liderar as ações da Rossi & Zorzanello e suas estratégias, sempre acompanhados e orientados de perto pela diretora Marta Rossi.

Assim, desde 2009, estes jovens empreendedores vão conquistando seu espaço e trazendo a oxigenação necessária para que a empresa necessita para seguir pujante no mercado.

“Tudo é possível quando se tem vontade! Trabalhamos incansavelmente na busca pela excelência e atualização, sempre pensando na contribuição que podemos trazer para a nossa região e Estado. Esta filosofia temos desde a fundação quando, Silvia e eu, criamos a Rossi & Zorzanello. Trabalhar ao lado dos meus sócios, Eduardo e Marcus, tem sido gratificante”, destaca Marta Rossi.

“Temos uma grande responsabilidade que é seguir os passos de minha mãe, Silvia, e de Marta. Elas foram incansáveis e conquistaram o seu espaço com muito trabalho. E este exemplo temos a seguir: continuar empreendendo em favor de Gramado e de nossa região”, afirma Eduardo Zorzanello.

“A cada passo que damos e a cada novo produto que apresentamos, nosso objetivo é empreender cada dia mais. Criar novidades que possam fomentar a economia de toda a região e fortalecer e modernizar a Rossi & Zorzanello. Com isso temos certeza que manteremos a credibilidade e conquistaremos ainda mais respeito no mercado nacional”, finaliza Marcus Vinícius Rossi.

Equipe determinada em busca de resultados

Nestes 29 anos a Rossi & Zorzanello abriu suas portas e oportunizou o crescimento profissional de muitos trabalhadores das mais diversas áreas. Atualmente, a equipe conta com uma grupo de colaboradores que mescla experiência e juventude. A empresa está dividida nos seguintes setores: Financeiro/Administrativo, Comunicação, Núcleo FESTURIS, Gramado Summit e Eventos Terceirizados.

Conheça mais sobre esta dedicada e batalhadora equipe:

Fábio Veeck – Motorista / Vitória Mengue - Executiva Gramado Summit / Luciana Reck - Secretária Executiva / Flávio L. Prestes - Gerente de Comunicação / Ianaê Machado - Executiva de Vendas / Graziela Quartieri - RP do Departamento de Comunicação/

Andrea Oliveira - Gerente Núcleo FESTURIS / Kenia Jaeger - Executiva Núcleo FESTURIS

/Bruna Bertolucci - Executiva Núcleo FESTURIS / Liani Schaeffer – Recepcionista / Geovana Baldissera - Assessora Financeira / Rose Ott - Executiva Núcleo FESTURIS / Vania Oliveira - Gerente de Operaçõe / Sergio Prade - Gerente Financeiro / Mayara dos Reis - Executiva de Eventos /Roberta Benetti - Executiva de Eventos / Sabrina Knevitz - Gerente do Departamento de Eventos Liliane Reis - Executiva de Eventos / Senilda Braun – Colaboradora

FESTURIS HOJE

