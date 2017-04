O Plaza São Rafael Hotel e Centro de Eventos comemoram 44 anos em 2017

Escrito por Sierramar

PORTO ALEGRE/RIO GRANDE DO SUL – BRASIL - Apenas algumas das opções do Plaza São Rafael Hotel e Centro de Eventos: feijoada, brunch, chá da tarde, raia de natação com água mineral e salões para eventos. Fotos: Marcelo Schmidt e DR. Pictures

O Plaza São Rafael conta com o maior Centro de Eventos em hotel do Rio Grande do Sul, sendo um dos mais completos do país para realizações de congressos, convenções, feiras, seminários, lançamentos de produtos, entre diversos tipos de acontecimentos empresariais, culturais e científicos. Uma equipe especializada acompanha os clientes e suas empresas com toda a competência que um hotel executivo de categoria internacional exige. Os eventos corporativos, comemorações e festas contam com inúmeros serviços personalizados desde a negociação do orçamento até a produção de cardápios para cada tipo de ocasião.

Relaxamento e diversão

Para o relaxamento e diversão dos hóspedes, o Plaza oferece, além do silêncio proporcionado pelo isolamento acústico das janelas dos apartamentos, sua cobertura com uma das mais belas vistas da capital gaúcha. Nela, nossos hóspedes contam com uma raia de 25 metros com água levemente aquecida (entre 25°e 28°C) para natação, sauna e fitness center com aparelhagem de última geração. No deck externo da cobertura, há ainda uma hidromassagem também com água mineral.

Eventos

Para eventos, os clientes podem entrar em contato com a equipe responsável pelo (51) 3220.7300. Para reservas de modo ágil e rápido, a melhor opção é diretamente no site www.plazahoteis.com.br

Fotos: Marcelo Schmidt / DR. Pictures e Fotos Divulgação

FONTE: IMPRENSA DA REDE PLAZA DE HOTÉIS.