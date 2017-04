Gerente de Marketing da Rede Plaza no jantar da Liga de Combate ao Câncer de Cachoeira do Sul

Escrito por Sierramar

PORTO ALEGRE/RIO GRANDE DO SUL – BRASIL - A gerente de Marketing da Rede Plaza de Hotéis, Cláudia Peixoto Hörbe, estará nesta sexta-feira em Cachoeira do Sul para participar do jantar "O Mistério das Máscaras" no salão de festas da FESTARIS.

O evento reunirá mais de 300 mulheres e é uma promoção da Liga de Combate ao Câncer, entidade que beneficia 200 famílias da cidade. No jantar, Cláudia Peixoto Hörbe entregará para uma das participantes uma diária de final de semana do Plaza São Rafael Hotel e Centro de Eventos, onde a escolhida poderá curtir todas as vantagens e mordomias oferecidas aos hóspedes.

FONTE: IMPRENSA DA REDE PLAZA DE HOTÉIS