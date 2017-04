Clube que reúne os golfistas seniores do Brasil homenageia Henrique Schmidt

Escrito por Sierramar

PORTO ALEGRE/RIO GRANDE DO SUL – BRASIL - O clube que reúne golfistas veteranos, a Associação Brasileira de Golfe Sênior (ABGS), através do seu presidente Cláudio Kiryla, e integrantes da entidade do RS, homenageou no Plaza São Rafael Hotel e Centro de Eventos, dois dos 38 fundadores da organização - os únicos que ainda estão vivos.

São eles Henrique Schmidt, 92 anos, e Álvaro Torres, 93. Os dois foram recebidos por um grupo de golfistas da velha guarda. Eles receberam uma placa alusiva a suas contribuições para o esporte. Segundo Kiryla, a homenagem serve para mostrar aos mais jovens que o esporte sem memória não sobrevive.

Amigos unidos

"Os nossos torneios são uma forma de mantermos os amigos unidos, confraternizarmos bons momentos e seguirmos com a irmandade que há quase 40 anos faz parte de nossas vidas", enaltece. No próximo mês, a entidade ABGS comemora 38 anos. Ao longo deste período, mais de 3,6 mil praticantes passaram pela associação. Hoje, são mais de 700 golfistas em todo País. Neste ano, estão programadas duas etapas do Campeonato Brasileiro em Porto Alegre. Uma será realizada no Belém Novo e a outra, no Country Club.

FONTE: REDE PLAZA DE HOTÉIS