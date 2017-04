Nova Petrópolis finaliza os preparativos para o evento mais doce da Serra Gaúcha.

Escrito por Sierramar

GRAMADO/RIO GRANDE DOSUL – BRASIL - A Magia da Páscoa 2017 será realizada de 06 a 16 de abril, na Rua Coberta e Praça das Flores, das 09h às 19h. O evento terá atividades lúdicas e religiosas, além de uma bela Feira de Páscoa.

A programação conta com recreação infantil, peças teatrais, shows acústicos, caminhada de colheita de macela, rastro do coelho e momentos religiosos. A programação do evento estará disponível no site em www.novapetropolis.rs.gov.br e nas mídias oficiais de Nova Petrópolis. A Magia de Páscoa é uma realização da Prefeitura de Nova Petrópolis; tem o patrocínio da SICREDI e Piá e conta com o apoio da FLORYBAL Chocolates, Associação Rota Romântica e Casa Cooperativa.

Mais informações pelo fone (54) 3281-1222.

FONTE: FESTURIS/GRAMADO