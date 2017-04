Semana Santa em Minas Gerais mistura religiosidade, tradição e cultura

BELO HORIZONTE/MINAS GERAIS BRASIL- A apenas uma semana da Páscoa, ainda é possível programar passeios religiosos e para descanso no feriado prolongado da Semana Santa. (Foto acima: Ouro Preto)

As opções são diversas em todo território nacional, mas Minas Gerais se destaca pela sua tradição e religiosidade, confirmada pelas inúmeras igrejas barrocas incrustadas nas íngremes ladeiras de Ouro Preto, em Mariana, Congonhas, São João Del Rey, Tiradentes e em várias outras cidades mineiras. Quem optar por lazer, o Parque Nacional da Serra do Cipó é uma escolha imbatível. Abaixo algumas opções que ainda contam com vagas ou pacotes especiais.

AONDE IR: OURO PRETO

Locado Brasil colonial, esculturas do artista Aleijadinho, museus, igrejas e diversos pontos turísticos. Na Semana Santa o munícipio recebe uma programação religiosa para os fiéis comemorarem a data.

Entre procissões e missas a tradicional confecção dos tapetes de serragem.



Igreja nossa Senhora do Pilar

O trabalho que surgiu em Ouro Preto em 1733 é marcado pela religiosidade e pelo espírito comunitário. Os tapetes são confeccionados nas ruas por onde passa a Procissão da Ressurreição e contam com a participação de moradores e turistas.

AONDE IR: TIRADENTES



Lendária Maria Fumaça liga São João Del Rey a Tiradentes em 35 minutos

A bucólica cidade, conhecida internacionalmente pela sua gastronomia, fica a 214 km da capital mineira. Ótima comida, boas compras. Tiradentes é reconhecida também pela qualidade e criatividade do seu artesanato.

O Largo das Forras é a dica, especialmente as ruas Ministro Gabriel Passos e Resende Costa. Visitas imperdíveis: Matriz de Santo Antônio e o chafariz d e São José. Ruas calmas, calçadas de pedras enormes, cercada pela arquitetura colonial centenária são atrações a parte.

AONDE IR: BICHINHO

Localizado a 7 km de Tiradentes, com acesso pela estrada de terra que liga esta cidade a Prados (12km) e que proporciona um visual encantador da Serra de São José.

O distrito de Vitoriano Veloso (Bichinho) pertence a cidade de Prados desde 1938, e é conhecido também pelo sugestivo nome de “Bichinho”, um povoado que se formou com a descoberta de ricas lavras de ouro nos princípios do século XVIII. O nome atual é uma homenagem ao inconfidente Vitoriano Gonçalves Veloso, negro, escravo alforriado e alfaiate que nasceu e viveu na região. O rico artesanato da região é a principal atração do lugarejo.

AONDE IR: SÃO JOÃO DEL REY



Centro histórico de São João del Rey

Quem for a Tiradentes e Bichinho não pode deixar de visitar a terra natal de Tancredo Neves, que fica a apenas 15 km de Tiradentes. São 20 minutos de carro ou 35 de Maria Fumaça, numa viagem também pelo tempo.

Uma day trip a São João tem que incluir visitas às igrejas de São Francisco de Assis, que tem missas com música barroca aos domingos; à Catedral de Nossa Senhora do Pilar, com as talhas douradas do altar; à igreja de Nossa Senhora do Carmo, com seu mix de fases do barroco, e à igreja de Nossa Senhoras das Mercês, construída sobre uma mina de ouro

AONDE IR: CONGONHAS

A cidade dos clássicos profetas de Aleijadinho, fica a 1h30 de Tiradentes. É praticamente um desvio no caminho até Ouro Preto, que ainda tem uma hora pela frente. E dá um perfeito intervalo entre os dois trechos da viagem.

A principal atração de Congonhas é a Basílica do Senhor Bom Jesus de Matosinhos, que abriga as 12 estátuas dos profetas feitas em pedra-sabão pelo mestre Aleijadinho. Dividida em três etapas, a visita à igreja começa do lado de fora, onde estão as seis Capelas dos Passos, que representam sete cenas da Paixão de Cristo com imagens esculpidas em cedro.



Ouro Preto

