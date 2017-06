Inspirada nas belezas de Amsterdam, cidade gaúcha lança pedra fundamental do Amsterland Resort Termal Eco-Housing

PORTO ALEGRE/RIO GRANDE DO SUL/BRASIL - A cidade de Santana do Livramento- RS, na fronteira com Rivera no Uruguai, está entrando definitivamente no mapa turístico nacional com o lançamento da pedra fundamental do Amsterland Resort Termal Eco-Housing, um projeto que já está em andamento e vai mudar totalmente a vida da região.

O momento político e econômico do país não tirou a coragem do sucesso do empreendimento que está com toda a área comercial negociada e esgotada. O Clube de piscinas, que abrirá 365 dias, já está no quinto lote sendo negociado. Até o final do ano, a primeira parte do Complexo será entregue a comunidade. A Rede Plaza de Hotéis, Resorts & SPAS, acompanha o projeto desde sua concepção e, por isso, festeja com a família Hillal, dona do negócio, esse momento de lançamento do complexo em uma área de 13 hectares. Através da Live Better, consultora parceira da Rede, que comanda o Plaza Vacation Club (clube de férias da Rede Plaza), segue envolvida com a capacitação da equipe de vendas do clube e fracionados, além de apoio com sua expertise hoteleira de quase 60 anos.

O complexo turístico termal e de aventura é um projeto único com novas experiências de descanso e lazer, em um ambiente natural extraordinário. O parque será formado por várias áreas integradas entre si sob o mesmo critério conceitual e estético e com a inspiração vinda das belezas de Amsterdam, na Holanda, convertendo a região da fronteira de Livramento e Rivera em um dos maiores polos turísticos da região durante o ano todo. Casas ecológicas para uso em tempo compartilhado complementarão o complexo.

Os moradores vizinhos, brasileiros e uruguaios vivem de forma tão harmoniosa que você se espanta ao perceber que, de ambos os lados, muitas vezes, não há resquício de sotaques, uruguaios falando português e brasileiros falando espanhol. Neste clima de amizade e vendo o grande potencial de Amsterland, autoridades brasileiras, uruguaias e a Embaixada da Holanda estão juntos vendo nascer AMSTERLAND que transformará a fronteira.

Patrícia Soares de Barros, sócia do empreendimento e mãe do proprietário João Gabriel Hillal levou ao público presente a emocionante história das suas famílias, dividindo com todos a certeza de que o sangue de João Gabriel torna-o um corajoso empresário. Patrícia e João Gabriel farão das terras onde homens de suas famílias sonharam construir, o local onde circularão milhares de novos visitantes e que trarão empregos para a região.

Acompanhamento de importantes representações

Todos juntos, Prefeito Ico Charopen de Santana do Livramento, o Intendente de Rivera Marne Osorio Lima, o empresário João Gabriel Hillal e sua sócia Patrícia Soares de Barros, deputados, Embaixada da Holanda e muitas outras importantes representações acompanharam o momento festivo para toda a região.

