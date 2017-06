Lançado o projeto Embaixador FESTURIS em Itajaí/SC

Escrito por Sierramar

GRAMADO/RIO GRANDE DO SUL – BRASIL - O projeto Embaixador FESTURIS, criado em 2016 pelo FESTURIS Gramado - Feira Internacional de Turismo, com o objetivo de provocar uma aproximação com os agentes de viagens, ganha um novo capítulo a partir de agora.

A ação, que no ano passado levou mais de 700 agentes de turismo do Rio Grande do Sul para a feira, foi ampliada para Santa Catarina. A diretora do FESTURIS, Marta Rossi, apresentou o projeto para cerca de dez executivos de algumas das principais empresas de turismo de Santa Catarina, e fez o convite para que passem a ser também representantes do FESTURIS durante o ano, levando o título de Embaixador FESTURIS.

Projeto apresentado em Itajaí/SC

A ação ocorreu na noite da sexta-feira, dia 26, em Itajaí SC, no Sandri Palace Hotel. Em uma conversa com os promotores de turismo catarinenses, Marta Rossi destacou que “queremos nos aproximar cada vez mais dos profissionais de turismo e agentes de viagens de Santa Catarina. Quando criamos o FESTURIS, há 29 anos, fizemos o evento para o agente, e continuamos apostando muito nestes profissionais.”

O projeto Embaixador

Com o objetivo de fomentar e incentivar a ida de agentes de viagens para a feira, principalmente do interior dos estados, o FESTURIS nomeia embaixadores que passam a ser os representantes da feira de negócios junto aos agentes de viagens, principalmente do interior do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina. Os embaixadores FESTURIS ganham selo, certificado e reconhecimento durante as ações promovidas pela organização. Durante o FESTURIS, todos são homenageados e um representante de cada estado recebe o título de Embaixador Honorário do FESTURIS

O FESTURIS

O FESTURIS Gramado - Feira Internacional de Turismo, que ocorre de 09 a 12 de novembro na Serra Gaúcha, e já abriu seu credenciamento para agentes, trade e estudantes no mês de março. Em dois meses já são mais de mil inscritos, uma mostra do interesse que o evento gera aos profissionais do setor turístico nacional.

Inscrições

Inicialmente as inscrições são destinadas aos agentes de viagem (que podem garantir sua inscrição free até o dia 30 de junho) e profissionais do trade e estudantes que podem se inscrever com taxa reduzida até o dia 31 de maio.

A inscrição antecipada pode ser feita pelo site:

www.festurisgramado.com

FONTE: IMPRENSA FESTURIS

GRAMADO·SÁBADO, 27 DE MAIO DE 2017