Campeões de Vendas Beto Carrero World 2016

PENHA/SANTA CATARINA – BRASIL - O Beto Carrero World sediou neste sábado, 27, a Festa das Empresas Campeãs de Vendas Beto Carrero. A premiação foi entregue as agências que mais se destacaram na venda do destino no ano de 2016. O prêmio está entre os mais desejados por agências e agentes de viagens do Brasil e MERCOSUL.

A cerimônia encerrou também a 23ª BNT MERCOSUL, realizada nos dias 26 e 27 no CENTREVENTOS Itajaí (SC). Os convidados foram recepcionados no Castelo das Nações e às 20h30 foram ao Teatro Sonho do Cowboy, para dar início a cerimonia de premiações.

De acordo com o Diretor Comercial do Beto Carrero World, Roberto Vertemati, o evento é uma forma de agradecer e homenagear os agentes de viagem, que são fundamentais na divulgação e crescente demanda do Beto Carrero World como destino. “Nós do Beto Carrero World realizamos sonhos, e os agentes nos ajudam a entregar esses sonhos a cada visitante. É uma alegria imensa ter esse time de profissionais trabalhando conosco”.

Entrega do troféu da grande campeã de vendas - Cléver Ávila, Diretor Operacional do Beto Carrero World, Edilson Doubrawa, Diretor Financeiro do Beto Carrero World, Fernando Del Cistia e Eduy Azevedo da CVC, Roberto Vertemati, Diretor Comercial do Beto Carrero World

ESTAVAM PRESENTES AUTORIDADES CONVIDADAS: Diretoria Colegiada do Beto Carrero World, diretoria da BNT MERCOSUL, imprensa e agentes de viagens. Ao final, todos participaram de um coquetel temático, realizado na Ilha dos Piratas do Beto Carrero World. A novidade artística deste ano foi a apresentação da prévia do documentário que conta mais sobre o eterno caubói brasileiro. Através de depoimentos de amigos, a história do visionário João Batista Sérgio Murad será relembrada, para que a construção do legado de Beto Carrero sirva de inspiração para muitas gerações. E para encerrar a noite, foi apresentado um musical que retrata um pouco das aventuras de Beto Carrero.

CAMPEÃ GERAL DE VENDAS 2016: CVC VIAGENS

MERCOSUL

ARGENTINA: 1º LUGAR: FLECHABUS VIAJES.

CHILE: Empresa Destaque:- RAI TRAI TURISMO.

PARAGUAI: 1º LUGAR: SETUR VIAJES.

URUGUAI: 1º LUGAR: SENDAS TURISMO.

AGÊNCIAS RECEPTIVAS ESPECIALIZADAS NO MERCOSUL:

1º LUGAR: NÓS TURISMO.

BRASIL: PARANÁ: CURITIBA

AGÊNCIA DESTAQUE: A J. LOPES TURISMO. 1º LUGAR: TRANSPASSAPORTE.

REGIÃO METROPOLITANA DE CURITIBA: 1º LUGAR: FUI NESSA VIAGEM.

REGIÃO DOS CAMPOS GERAIS DO PARANÁ:

1º LUGAR: EXPRESS BRASIL.

REGIÃO NORTE DO PARANÁ:

1º LUGAR: TRADICIONAL TURISMO.

REGIÃO SUDESTE DO BRASIL

EMPRESA DESTAQUE DO RIO DE JANEIRO: - NEW IT CLUB OPERADORA.

REGIÃO 1 DE SÃO PAULO (ZONA CENTRAL, NORTE E LESTE): 1º LUGAR: RDC FÉRIAS.

REGIÃO 2 DE SÃO PAULO (ZONA SUL E OESTE): 1º LUGAR: FORMA TURISMO.

AGÊNCIA DESTAQUE DA REGIÃO 3 DE SÃO PAULO (VALE DA PARAÍBA E O LITORAL PAULISTA): REDU VIAGENS, TURISMO E EVENTOS.

AGÊNCIA DESTAQUE DA REGIÃO INTERIOR 1 DE SÃO PAULO (NORDESTE DO ESTADO): COSTA DO SOL AGÊNCIA DE TURISMO.

AGÊNCIA DESTAQUE DA REGIÃO INTERIOR 2 DE SÃO PAULO (REGIÃO METROPOLITANA DA CAPITAL, CAMPINAS, SOROCABA E CIDADES PRÓXIMAS):

VIAJE BRAZIL TURISMO.

RIO GRANDE DO SUL: INTERIOR GAÚCHO: 1º LUGAR: GUIDOTTI TRIP TOUR.

REGIÃO METROPOLITANA DE PORTO ALEGRE: 1º LUGAR: SIGRIDTUR.

SANTA CATARINA

INTERIOR 1 DE SANTA CATARINA (EXTREMO SUL DO ESTADO): 1º LUGAR: M S AGÊNCIA DE VIAGENS.

• OESTE CATARINENSE E DO SUDOESTE DO PARANAENSE: 1º LUGAR: TRANSVAN.

• NORTE DE SANTA CATARINA: 1º LUGAR: HAPPY TUR.

• REGIÃO 1 DO LITORAL CATARINENSE (BALNEÁRIO CAMBORIÚ À BOMBINHAS): 1º LUGAR: PRAIATUR TURISMO.

• REGIÃO 3 DO LITORAL CATARINENSE (PIÇARRAS À ITAJAÍ): 1º LUGAR: CANDEIAS.

• BLUMENAU: 1º LUGAR: HAVAN VIAGENS.

• FLORIANÓPOLIS: 1º LUGAR: INOVAÇÃO RENT CAR.

• REGIÃO CONTINENTAL DA GRANDE FLORIANÓPOLIS: 1º LUGAR: TARCISO TUR.

• CATEGORIAS DE SEGMENTOS DE MERCADO

HOTÉIS DESTAQUE DE VENDAS: 1º LUGAR: POUSADA PEDRA DA ILHA.

CATEGORIA O.T.A. (Online Travel Agency): 1º LUGAR: DECOLAR.COM.

• AGÊNCIAS RECEPTIVO LITORAL CATARINENSE- 1º LUGAR: CASA DO TURISTA.

• OPERADORAS NACIONAIS:1º LUGAR: FLYTOUR VIAGENS.

• MELHOR TORCIDA: SIGRIDTUR

