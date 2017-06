Charme e romantismo no Barra do Piúva Porto Hotel em Ilhabela/SP

Escrito por Sierramar

ILHABELA/SÃO PAULO – BRASIL - O Dia dos Namorados (12 de junho) cai em uma segunda-feira, mas que tal antecipar um pouquinho e celebrar a data no fim de semana de 9 a 11 de junho?. O Barra do Piúva é um dos hotéis mais charmosos do litoral de São Paulo. Lá tudo conspira a favor do romance e é o destino certo para casais que querem tranquilidade e uma paisagem de tirar o folego.

Ele está localizado de frente para o mar com uma vista maravilhosa do Canal de São Sebastião e da Ilha das Cabras. De todas as dependências é possível avistar o mar e as montanhas. Além de manter uma grande área de mata nativa preservada, o hotel tem acesso a uma pequena praia isolada.

Área de lazer

A área de lazer conta com piscina e hidro aquecida de frente para o mar, sauna, academia de ginástica, internet wi-fi e restaurante. O hotel também coloca à disposição dos hóspedes caiaques, máscaras, nadadeiras para mergulho e ainda aluga pranchas de stand up paddle.

O Barra do Piúva Porto Hotel possui atendimento personalizado e apenas 29 apartamentos, a maioria com sacada individual com vista para o mar, equipados com cama box, cofre, telefone, ar condicionado tipo split, TV de tela plana, aquecimento central de água e secador de cabelos.

No fim de semana do Dia dos Namorados, de 9 a 11 de junho, sexta a domingo, o Barra do Piúva está com um pacote especial a partir de R$ 880,00 o casal com farto buffet de café da manhã (vários tipos de frutas, sucos naturais, pães e bolos especiais feitos no hotel), welcome drink e late check-out até às 18h de domingo.

Mais informações e reservas: (12) 3894 9252 e www.barradopiuva.com.br

FONTE: Jornalista responsável: Silvana Pereira (MTB 17.815)

Telefone (011) 2528 0925 / celular (011) 98274 1238

Este endereço de e-mail está protegido contra spambots. Você deve habilitar o JavaScript para visualizá-lo.