Festival Internacional de Audiovisuais do Comércio, Cultura e Turismo

Escrito por Sierramar

FLORIANÓPOLIS/SANTA CATARINA - BRASIL -O Festival Internacional de Audiovisuais do Comércio, Cultura e Turismo, com reconhecimento em todo o mercado nacional e internacional, convida você e a sua empresa para participar com o seu filme/audiovisual do seu produto ou destino em www.fiacult.com

O Festival Internacional de Audiovisual é um evento de filmes institucionais e promocionais, de curtas metragens, que proporciona um melhor marketing e ampla divulgação de destinos e produtos. Traz maior visualização, fama e glamour nacional e internacional para a cidade, país ou produto dos participantes. As empresas que participam do evento promovem seus produtos de maneira mais eficaz, com o melhor custo/benefício do tempo moderno. Apoia as indústrias de turismo, comércio, cinema e cultura, colaborando com os profissionais dos sectores mencionados, estudantes e amadores de produções de filmes para conquistarem um espaço no mercado, com a qualidade dos filmes conceituados mundialmente no turismo.

Consiste em uma referência no domínio dos eventos diretamente ligados a estratégias de branding, gerando goodwill em favor de todos os parceiros e participantes. As inscrições de filmes/audiovisuais, da IV edição do evento, já estão abertas. Os filmes inscritos ganham maior divulgação por meio do site, das mídias sociais, assessoria de imprensa e mídias dos parceiros de revistas, jornais, sites, blogs, youtube, twitter, televisões, facebook. Com mais de 150 mil e-mails enviados diretamente através de email marketing, para seus clientes e futuros parceiros de negócios, vem alcançando notavelmente número de visualizações, mais de 148.000 (cento e quarenta e oito mil comprovadas), isto só no site com o youtube!

(Em todos os eventos são enviados cerca de oitocentos mil e-mails através de assessorias de imprensa e de 650 parceiros que apoiam e divulgam em revistas, jornais, televisões, blogs...) para maior difusão dos produtos (ver em www.fiacult.com -saiu na mídia - clipagens), o que ultrapassa a mais de um milhão de visualizações. Além disto, haverá a apresentação de todos os filmes em cinemas culturais no Brasil, Argentina e Itália. Tudo isto pensando no seu retorno garantido, e para a comprovação, o FIACULT disponibiliza na página home, no site, um link saiu na mídia e verificar a clipagem dos benefícios midiáticos.

Premiação do FIACULT 2016

Os primeiros seis filmes inscritos para o ano de 2017 são internacionais, da televisão da Slow Tur/Turist Per Caso (Turista por acaso). Trata-se de um programa de TV nacional da Itália, muito famoso. Uma rede de comunicação multimídia internacional que mostra a Itália para o Mundo. Outro filme inscrito é da produtora portuguesa Ideias com Pernas.

Per Caso Srl é uma empresa que nasceu em 2000, seu principal objetivo é contar as experiências de viagens / storytelling, nos meios diferentes de comunicações como: série de TV, web sites, web TV, mídia social e de impressão.

Fundadores

Os fundadores são dois ícones da TV italiana, Patrizio Roversi e Syusy Blady, criadores e apresentadores de vários e populares programas de TV como Turist per Caso (Turistas por acaso) da televisão '(RAI),' Povos do Mar '(SKY) e' (Media set). Em 2015 foram a ponte de um canal de Webtv em Inglês da Web Site

O canal de TV Web mostra toda a viagem não convencional por Itália, através de mais de 300 vídeos, coletados em 30 web-series, dividido por temas ou destino (em italiano). Ao mesmo tempo, otimizado para uso multi-dispositivo permite que estrangeiros, turistas, descrevam suas viagens e experiências na Itália, para compartilhá-lo com todos no mundo e obter alguns descontos ou serviços especiais. O leitor pode explorar Centenas de artigos e viagens diárias classificadas por Destinos e estilos diferenciados

A Portuguesa Ideias com Pernas, que vem “colecionando” troféus no mundo todo, que lançou agora o filme promocional de Álcacer do Sal, trata de demonstrar a cidade como um todo a qualidade de vida do local, cultura e economia, de produção e direção de David Mendes.

Inscrições

Podem ser inscritos audiovisuais nacionais e internacionais, desde institucionais e promocionais de: destinos, países, secretarias de turismo, parques, cruzeiros, companhias aéreas, produtoras, empresas de publicidade, gastronomia (restaurantes, cidades, bebidas e produtos alimentícios), hotéis, museus, clips de shows, eventos, operadoras de turismo, esportes, aventura, museus, conventions bureaus, etc (veja no site as categorias), filmes de estudantes a profissionais, empresas de qualquer segmento que tenha relação com publicidade, comércio, cultura ou turismo

Este ano são aguardados um maior ingresso de audiovisuais nacionais, a participação, do seu filme. Para assistir os filmes e fazer sua inscrição, basta acessar o www.fiacult.com ou contate em 00 55 48 40422318 ou 48.991172097 - Este endereço de e-mail está protegido contra spambots. Você deve habilitar o JavaScript para visualizá-lo. e boa sorte!

FONTE: COLUNA MINAS TURISMO GERAIS

Jornalista Sérgio Moreira

Informações para Este endereço de e-mail está protegido contra spambots. Você deve habilitar o JavaScript para visualizá-lo.