Turismo divulga calendário nacional de festejos juninos

BRASÍLIA/DISTRITO FEDERAL – BRASIL - A temporada oficial das fogueiras, bandeirolas e chapéu de palha está começando e os festejos juninos deverão movimentar milhares de pessoas pelo Brasil. E se depender do Ministério do Turismo, a celebração cultural será transformada em um produto turístico de destaque, capaz de atrair visitantes estrangeiros e estimular cada vez mais o turismo doméstico.

Não faltam opções! Em 2017, o Ministério do Turismo identificou, em seu Calendário Nacional de Eventos, 96 festejos em 87 cidades de 21 estados brasileiros em todas as regiões do país. Todos os eventos foram cadastrados no site da Pasta por gestores, organizadores e produtores.

Divulgação e realização

A divulgação dos festejos, bem como a realização de ações de promoção e apoio à comercialização, fazem parte da estratégia conjunta do Ministério do Turismo e EMBRATUR para posicionar e promover os destinos turísticos que celebram os festejos juninos. Para tanto, foi elaborado um edital de Chamada Pública que selecionou cinco municípios brasileiros que celebram festejos juninos, para receberem ações da Pasta.

“Queremos que o São João tenha seu valor turístico reconhecido tanto no Brasil como no mundo. Trata-se de uma manifestação cultural extremamente rica que tem enorme potencial para se transformar em um produto turístico assim como o Carnaval. Para que isso aconteça, o Ministério do Turismo tem investido fortemente em um conjunto de ações”, informou o ministro do Turismo, Marx Beltrão.

Jornalista e influenciadores digitais

Os destinos receberão jornalistas e influenciadores digitais de todo o país para apresentarem um pouco de suas festas e atrações. Para a seleção dos destinos foram considerados fatores como o fluxo turístico das festas, bem como o roteiro de visita proposto para realização da visita, ao festejo em si, e também à comercialização e promoção da festa e do destino. O MTur realizará ainda rodadas de negócios sobre o São João.

Treze municípios de quatro estados também receberão apoio do MTur no valor de 2,8 milhões por meio de emendas parlamentares. São eles: Maracanaú (CE), Mata de São João (BA), Itaberaba (BA), Itatim (BA), Glória (BA), Canudos (BA), Mairi (BA), Capela do Alto Alegre (BA), Correntina (BA), Miranorte (TO), Sitio Novo (TO) Macedônia (SP) e Gavião Peixoto (SP).

Em Maracanaú (CE), cidade de pouco mais de 220 mil habitantes, são recebidas a cada edição do São João de Maracanaú, cerca de um milhão de espectadores. Ao longo de 17 dias da festa, que está em sua 13ª edição, são gerados mais de 500 empregos temporários, além dos postos de trabalho indiretos para segurança, apoio das bandas e instalação da cidade junina. O comércio local também é beneficiado com o São João que movimenta lojas de tecidos, restaurantes, hotéis e costureiras por toda a cidade.

O prefeito do município cearense Firmo Camurça, reforça a importância do São João de Maracanaú para o município. “O evento, que é destaque no calendário turístico do Ceará, resgata e valoriza a cultura tradicional nordestina, além de movimentar o mercado local e gerar renda e milhares de empregos temporários”, comentou.

No exterior

Na Europa, o Instituto Brasileiro de Turismo (EMBRATUR) tem promovido uma série de apresentações das festas de São João do Brasil com intuito de diversificar a oferta turística em outros países. Em Roma (Itália) foi registrado o maior público até o momento: 30 mil pessoas. Seguido de Lisboa (Portugal), com mais de 15 mil pessoas e Madri (Espanha) com cerca de 6 mil. Os estrangeiros têm se encantado com apresentações musicais, vestimentas típicas, quadrilhas e a culinária da festa.

Próximo destino

Londres (Inglaterra) foi realizado de 26 de maio a 4 de junho, na Embaixada do Brasil na cidade. O Reino Unido é o 8º maior emissor de turistas ao Brasil e o 3º entre os países europeus. No ano passado, 202 mil ingleses desembarcaram no Brasil, superando a marca de 2015, de 189 mil turistas.