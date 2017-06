Búzios lança calendário de eventos visando o aumento do fluxo de turistas

Escrito por Sierramar

RIO DE JANEIRO/RJ – BRASIL - Conhecido pelo seu potencial turístico, o município de Búzios divulgou oficialmente o calendário de eventos de 2017, com o intuito de atrair ainda mais visitantes para a cidade. A ideia é que os turistas possam se planejar com antecedência para desfrutar do melhor da cidade, incrementando a economia local.

Nilo Sergio Felix (foto acima), Secretário de Estado de Turismo do Rio de Janeiro, comemorou a iniciativa e afirmou que um calendário de eventos consistente e diversificado faz com que a cidade receba, continuamente, um grande fluxo de turistas. De acordo com o Secretário de cultura e patrimônio histórico, Cesar Fernandes, o calendário prevê a realização de mais de 50 eventos, no decorrer do ano, mas ainda há a possibilidade do mesmo ser atualizado, caso haja novos eventos.

Apresentação

A apresentação aconteceu na segunda-feira, 29/05, no Gran Cine Bardot, no centro de Búzios. O evento foi organizado pela Prefeitura de Búzios, através da Secretaria de Turismo, com apoio do Búzios Convention & Visitors Bureau e contou a presença do Prefeito, André Granado, de representantes do setor de turismo, secretariado e imprensa.

Programação

A programação completa dos eventos poderá ser vista no site e na página oficial no Facebook da prefeitura. Em breve, o calendário também estará disponível nos sites das entidades ligadas ao setor turístico da cidade.

FONTE: IMPRENSA-Secretaria de Estado de Turismo do Rio de Janeiro