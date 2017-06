Arraial de Belô movimenta as festas juninas

BELO HORIZONTE/MINAS GERAIS – BRASIL - Grupos de quadrilhas encantam o público com suas coreografias juninas. Belo Horizonte se prepara para o maior Arraial de sua história. Até o momento, foram cadastradas 158 festas, sendo 131 públicas. A ideia é cadastrar todas as festas juninas realizadas na cidade, sejam elas públicas ou privadas, no período compreendido entre 9 de junho e 9 de julho.

Com isso, a Prefeitura de Belo Horizonte, por meio da BELOTUR, irá fazer uma divulgação ampla de toda a programação associada, além do já tradicional concurso de quadrilhas realizado na Praça da Estação, que neste ano acontecerá nos fins de semanas dos dias 30/6, 1º/7 e 2/7 (Grupos de Acesso) e no seguinte, 8/7 e 9/7 (Grupos Especiais).



A Praça da Estação recebe as quadrilhas

As festas juninas gratuitas, realizadas em logradouros públicos, ou seja, na rua, terão isenção das seguintes taxas de licenciamento: ‘Preço Público para Uso e Ocupação de Logradouros’, ‘Taxa de Limpeza Urbana’ e ‘Taxa de Fechamento de Vias’. Importante ressaltar que todos os eventos deverão estar licenciados. O fato de isentar tais taxas de licenciamento para os eventos gratuitos em logradouro público não isenta o produtor da responsabilidade legal do licenciamento.

Arraial de Belo Horizonte é contemplado em edital

Uma novidade deste ano é que Belo Horizonte foi contemplada no Edital de Festejos juninos lançado pelo Ministério do Turismo (MTur) e EMBRATUR, com projeto da BELOTUR.

Com isso, a capital mineira está hoje entre os cinco maiores destinos turísticos do período, juntamente com Bragança (PA), Campina Grande (PB), Corumbá (MS) e São Luís (MA).Na prática, o destino Belo Horizonte ganha em ações de promoção, divulgação e apoio à comercialização por meio do edital, recebendo durante o evento um press trip (visita de jornalistas de todo o Brasil), divulgação nas redes sociais do Ministério do Turismo e da Embratur, com transmissão ao vivo nas mídias sociais, matérias jornalísticas, inserção no calendário de eventos juninos do MTur, encontro de negócios com a cadeia produtiva e divulgação em feiras e exposições de Turismo.

De 9/6 a 9/7 (programação associada) Novo para cadastro de festas juninas: 6/6 – Este endereço de e-mail está protegido contra spambots. Você deve habilitar o JavaScript para visualizá-lo. - Concursos de Quadrilhas. Grupos de Acesso: 30/6, 1º e 2/7 Grupos Especiais: 8 e 9/7 Praça da Estação Entrada Gratuita

Embaixador FESTURIS

Marta Rossi com representantes do Turismo

O Projeto Embaixador FESTURIS, criado em 2016 pelo FESTURIS Gramado - Feira Internacional de Turismo, com o objetivo de provocar uma aproximação com os agentes de viagens, ganha um novo capítulo a partir de agora.

A ação, que no ano passado levou mais de 700 agentes de turismo do Rio Grande do Sul para a feira, foi ampliada para Santa Catarina. A diretora do FESTURIS, Marta Rossi, apresentou o projeto para cerca de dez executivos de algumas das principais empresas de turismo de Santa Catarina, e fez o convite para que passem a ser também representantes do FESTURIS durante o ano, levando o título de Embaixador FESTURIS.

A ação ocorreu na noite desta sexta-feira, dia 26, em Itajaí SC, no Sandri Palace Hotel. Em uma conversa com os promotores de turismo catarinenses, Marta Rossi destacou que “queremos nos aproximar cada vez mais dos profissionais de turismo e agentes de viagens de Santa Catarina. Quando criamos o FESTURIS, há 29 anos, fizemos o evento para o agente, e continuamos apostando muito nestes profissionais.”

O projeto Embaixador

Com o objetivo de fomentar e incentivar a ida de agentes de viagens para a feira, principalmente do interior dos estados, o FESTURIS nomeia embaixadores que passam a ser os representantes da feira de negócios junto aos agentes de viagens, principalmente do interior do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina.

Os embaixadores FESTURIS ganham selo, certificado e reconhecimento durante as ações promovidas pela organização. Durante o FESTURIS, todos são homenageados e um representante de cada estado recebe o título de Embaixador Honorário do FESTURIS.

O FESTURIS Gramado

Feira Internacional de Turismo, que ocorre de 09 a 12 de novembro na Serra Gaúcha, e já abriu seu credenciamento para agentes, trade e estudantes no mês de março. Em dois meses já são mais de mil inscritos, uma mostra do interesse que o evento gera aos profissionais do setor turístico nacional. A inscrição antecipada pode ser feita pelo site: www.festurisgramado.co

ABAV Minas realiza a 39ª edição do Workshop

O turismo é um dos maiores setores em desenvolvimento no Brasil (Foto: Elen Castro)

A 39ª edição do Workshop no interior da ABAV Minas Gerais aconteceu dia 26 de maio, na cidade de Juiz de Fora, no Ritz Plaza Hotel, localizado na região central da cidade. Empresas da capital mineira, da Zona da Mata e do Rio de Janeiro, estiveram presentes na feira, totalizando 34 expositores.

Este ano, o Workshop teve a ABAV Rio de Janeiro como parceira, que contribuiu grandemente para a realização do evento. “A feira foi extremamente positiva e produtiva, não só para as empresas expositoras, mas também para os agentes de viagens visitantes”, ressalta Cristina Fritsch, presidente da ABAV-RJ. Das suas 39 edições, 11 foram realizadas na cidade de Juiz de Fora.

Agências de viagens mostrando as atrações turísticas

O delegado regional da Zona da Mata, Varela Aragão, comentou que o evento mais uma vez superou as expectativas. Consideramos que o Workshop foi muito bom para os expositores e agentes de viagens que estiveram presentes, assim como a palestra realizada com o apoio

SEBRAE “Melhore suas vendas com criatividade” com Bruno Rodrigues Faria, foi muito significante e elogiada por vários participantes”, afirma.

Estiveram Agências de Viagens mostrando as atrações turísticas presentes aos agentes de viagens das cidades de Tiradentes, Bicas, Cataguases, Leopoldina, São João Del Rei e Uba.

15º Encontro da Hotelaria e Gastronomia Mineira

Marcos Valério Rocha , representante da FBHA em MG com participantes do Encontro da Hotelaria em Uberlândia

O evento que aconteceu no dia 26 de Maio, no Center Convention, em Uberlândia reuniu mais de 400 empresários, profissionais e estudantes passaram pelo local. Só inscrições para as palestras, foram 220 online.

O Encontro proporcionou aos participantes a oportunidade de se reciclar, conhecer novidades do mercado e fazer networking. Importantes empresas participaram da mostra de produtos e serviços e prospectaram negócios com proprietários e profissionais do setor.

Na solenidade de abertura do evento estiveram presentes: Odelmo Leão, Prefeito de Uberlândia, Ronaldo Alves, Vice-Presidente da Câmara Municipal, Amaro Gadbem, Presidente do Sindicato Intermunicipal de Gastronomia e Hospitalidade de Caxambu e diretor da FBHA, Pedro Paulo, Presidente do Uberlândia Convention & Visitors Bureau, Claudio Fernandes, Superintendente Executivo do Sindicato Intermunicipal de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares do Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba e Noroeste de Minas Gerais.

Eurípedes Marçal Marques, Presidente do Sindicato dos Empregados em Turismo e Hospitalidade de Uberlândia, Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba, Jair Aguiar, Vice-presidente da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis-ABIH-MG, Adélio Júnior, presidente da ABRASEL Regional Triângulo Mineiro, Milena Soares, setor de turismo da FECOMÉRCIO-MG, Wesley de Santi de Melo, Prefeito de Sacramento e Presidente da Assoc. de Interesse Turístico (AMITAM), entre outras autoridades

A Paella Mineira é uma receita especial de iguarias das Minas e Belas Gerais

A confraternização de encerramento foi realizada no COMFORT Uberlândia, servida a tradicional Paella Mineira, elaborada pelo Chef Edson Puiati, coordenador do curso de gastronomia da UNA e Cuscuz de guariroba e queijo minas artesanal com filé mignon suíno em crosta de mostarda melaço, elaborado pelo Chef Ronnie Peterson, do SENAC GROGOTÓ – Barbacena

O Encontro da Hotelaria é promovido pela FBHA, com o patrocínio da CNC e apoio da FECOMÉRCIO/MG – SESC/SENAC, SINDICOMÉRCIO, Uberlândia, Uberlândia Convention & Visitors Bureau, Associação Brasileira da Indústria de Hotéis - ABIH-MG, Sindicato dos Empregados em Turismo e Hospitalidade de Uberlândia, Triângulo Mineiro e Alto do Paranaíba - SETHTAP, Federação dos Empregados em Turismo e Hospitalidade do Estado de Minas Gerais - FETHEMG entre outras entidades.

A 16ª edição do Encontro de Hotelaria e Gastronomia Mineira

está programado para o mês de Novembro, em Monte Verde

