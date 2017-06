NOTÍCIAS DA REDE PLAZA DE HOTÉIS

SALVADOR/BAHIA – BRASIL - A Secretaria de Turismo do Estado da Bahia, juntamente com a Superintendência de Serviços Turísticos e a Prefeitura Municipal de Camaçari entregaram ao Bahia Plaza Hotel a certificação com o conceito de “EXCELENTE”, garantia de cumprimento de vários quesitos verificados pelo órgãos públicos.

O certificado de controle de qualidade dos meios de hospedagem, classifica aspectos como atendimento, serviços e qualidade de infraestrutura, tanto para hóspedes quanto para colaboradores. A certificação maximiza a credibilidade do Hotel perante a comunidade e aos clientes que sentem-se seguros em ver a positiva avaliação de importantes órgãos do turismo do Estado. A honraria ficará na recepção, para visualização dos hóspedes.

Gastronomia do Plaza São Rafael



Brunch

PORTO ALEGRE/RIO GRANDE DO SUL – BRASIL - Opções gastronômicas do Plaza São Rafael são especiais e feitas com muita dedicação e qualidade. Para quem gosta de curtir uma ótima gastronômica, feita com muita dedicação e qualidade, as opções do Plaza São Rafael Hotel e Centro de Eventos são muito especiais.

CHÁ DA TARDE - Nas quartas, das 16 às 19h

FEIJOADA - Aos sábados, das 12h às 15h

BRUNCH - Aos domingos, das 11h às 15h

RESTAURANTE LE BON GOURMET- segunda a sexta das 12h às 14h30

CAFÉ DA MANHÃ - Todos os dias das 5h30min às 10h

514 LOBBY BAR - Todos os dias das 7h à meia noite

RESERVAS: 51-3220-7000

Alegria, felicidade. Pequenos sócios do Plaza Vacation

tem uma tarde de alegria com personagens da Disney

PORTO ALEGRE/RIO GRANDE DO SUL – BRASIL - Alguns dos pequenos sócios do Clube de férias da Rede Plaza de Hotéis, o Plaza Vacation Club, viveram momentos de pura emoção na tarde do último domingo. Os olhos das crianças brilhavam, inquietos e ansiosos esperavam e olhavam para as cortinas. O que sairia dali? Quem seria o primeiro personagem a deslizar pelo palco gelado no Disney on ice?

A ação de relacionamento promocional desenvolvida pelo PLAZA VACATION CLUB e INTERVAL reuniu no espaço VIP do Gigantinho, em Porto Alegre, muito próximos ao palco, algumas das centenas de milhares de famílias que vivem as vantagens do clube. O clima era de alegria e muita emoção. As jovens promotoras e da central de relacionamento com o cliente, o Diretor da Interval no Brasil - Fernando Martineli, o Gerente do Plaza Vacation Club - Dário Zuffo e o consultor da Live Better - Renato Souza recebiam a todos e comemoravam mais essa oportunidade de confraternização e acolhimento aos sócios. No meio do espetáculo, convidada para subir ao palco e participar de uma cena da apresentação, a pequena sócia Blanca, vibrava e, ao retornar, cheia de sorriso, relata: “Nossa, achei demais!”

Clube de Férias

O Plaza VACATION CLUB é um clube de férias com todas as vantagens e tradição da Rede Plaza. Com conceito de férias programadas é ideal para os tempos de hoje, onde as famílias planejam suas viagens e momentos de lazer com antecedência. Com dois anos e meio de atuação, com salas de vendas em Porto Alegre, Florianópolis e Bahia, o Plaza VACATION está com mais de três mil famílias associadas e com crescimento previsto de 10% para 2017.

Entre os anos de 2015 e 2016, foram utilizados quase mil pernoites em 53 destinos da INTERVAL no mundo, além dos roteiros nos hotéis Plaza.

A Rede Plaza de Hotéis festeja os resultados alcançados e a satisfação de seus associados!

Plaza Blumenau e Cervejaria Container fazem

parceria para happy hours no mês de junho

O Plaza Blumenau oferecerá no mês de junho em conjunto com a Cervejaria Container, todos os dias, um happy hour especial - das 18 às 20h - com chopp em dobro, os clientes pagando um e ganhando dois.

Primeiro hotel a receber o selo oficial de associado do Vale da Cerveja da maior cidade brasileira promotora de festas da cerveja - a OKTOBERFEST - a outorga demonstra o comprometimento do Plaza Hotel que divulga e incentiva os visitantes/hóspedes a conhecerem e valorizarem a vocação cervejeira de toda a região. Assim, além de indicar e promover os passeios as cervejarias, museus e locais onde a programação envolve a deliciosa bebida, o Hotel também proporciona experiências com algumas marcas artesanais em seu próprio bar.

