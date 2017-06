X Campeonato Estadual de Quadrilhas Juninas da Bahia

Escrito por Sierramar

SALVADOR/BAHIA – BRASIL- BAHIATURSA apoia evento que este ano acontece entre os dias 15 e 18 de junho na Praça da Revolução, em PERIPERI em espetáculo de cor, som e movimento. Mantendo a tradição dos anos anteriores, esta é a proposta do X Campeonato Estadual de Quadrilhas Juninas da Bahia, que acontece entre os dias 15 e 18 de junho, na Praça da Revolução, em PERIPERI, Subúrbio Ferroviário de Salvador.

Com publico estimado em 20 mil pessoas, o campeonato faz parte da programação do São João da Bahia, que contemplará também, de 22 a 24 de junho, o Centro Histórico de Salvador e Paripe, também no Subúrbio de Salvador, além de vários municípios do interior do estado, que farão festas com o apoio do Governo do Estado.

Incentivo

“Acreditamos que apoiar este campeonato é um incentivo a mais para as quadrilhas juninas, que ensaiam durante o ano inteiro e se mantêm presentes no cenário cultural junino”, revela o superintendente da Bahiatursa, Diogo Medrado. “Esta é também uma forma de aproximar a população local e todos os visitantes da maior manifestação popular e folclórica deste período”, completa.

Diogo Medrado diz ainda que o patrocínio às quadrilhas está inserido na estratégia da Bahiatursa de trabalhar o São João da Bahia como um produto turístico, estimulando as festas na capital e no interior do estado. O evento mantém viva na Bahia uma das mais tradicionais manifestações da cultura popular nordestina.

Fotos: Rita Barreto/BAHIATURSA

FONTE: BAHIATURSA